Pallavolo, al via i lavori al palas per l’esordio in A1 della Cbf Balducci

MACERATA – Sono partiti i lavori per l’istallazione della nuova illuminazione più efficiente e meno energivora e la sistemazione del parcheggio antistante il Banca Macerata Forum.

I tifosi delle tre formazioni di volley maceratese, a partire dalla Cbf Balducci HR neopromossa in A1 femminile avevano fatto il nodo al fazzoletto sulle parole del sindaco Parcaroli.

Il primo cittadino presente alla finale promozione contro Mondovì aveva promesso interventi di ammodernamento necessari per l’impianto, storico e bisognoso di interventi.

L’obiettivo è che la città e il suo palasport siano pronte per ospitare il massimo campionato femminile di serie A ma anche gli impegni della Med Store Tunit in A3 Maschile e la Paoloni in B maschile. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di integrale rinnovamento dell’impianto di illuminazione che non era più adatto per gli standard previsti dalla Federazione italiana volley.

La ditta incaricata, Impianti elettrici Tartabini Antonio, eseguirà l’intervento di installazione di nuove lampade led che metteranno il palas maceratese all’avanguardia tra gli impianti nelle Marche. L’importo per l’intervento è di circa 100mila euro. I nuovi corpi illuminanti riguarderanno l’ingresso, i corridoi degli spettatori, il campo da gioco, il bordo campo, le tribune, le scale e le uscite di sicurezza.

Inoltre proseguono i lavori del parcheggio antistante la struttura sportiva e già avviati sul finire dello scorso campionato. L’intervento della Socab Costruzioni Srl è in via di conclusione e l’area, sarà destinata quindi non solo alla sosta di quanti vorranno andare al palazzetto a vedere la partita, ma anche di chi vorrà lasciare l’auto per fare un giro a piedi.

La squadra di Paniconi comincerà la preparazione il prossimo 24 agosto.