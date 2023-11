Pallavolo, la SuperCoppa resta un tabù per la Cucine Lube

Avanti 2-0 a Biella nella finale per il trofeo, i cucinieri si fanno rimontare da Perugia che vince al tiebreak e smorza l’urlo in gola. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Megabox. Bene Yuasa, Cbf Balducci e Smartsystem

BIELLA – Perdere così fa proprio male. La Cucine Lube deve lasciare per il secondo anno consecutivo la SuperCoppa a Perugia che può festeggiare. Avanti 2-0 i cucinieri hanno subito la rimonta di Giannelli e compagni capaci di ribaltare il match (3-2 con parziali 25-22, 25-23, 21-25, 32-34, 12-15) attingendo anche alla propria ricca panchina e vincendo al tiebreak. Tanta amarezza per gli uomini di Blengini che volevano riportare il trofeo a casa dove manca dal 2014 ma non hanno fatto fino in fondo i conti con una squadra mai doma che, con in panchina il tecnico marchigiano Angelo Lorenzetti Campione d’Italia in carica e un roster super, può davvero aver acquisito quel DNA vincente che è mancato nelle passate stagioni.

Buona, comunque, la prova della Cucine Lube che si conferma in crescita e, in due giorni, ha battuto prima Piacenza e poi tenuto testa all’ottima Perugia. Domenica alle 18.30 subito la potenziale rivincita per il nuovo incontro valido per la Superlega all’Eurosuole Forum

Tra le marchigiane di serie A in campo per il turno infrasettimanale di campionato piange ancora in A1 Femminile la Megabox Vallefoglia che cade ancora al Palamegabox contro l’ottima Chieri (1-3) offrendo una prestazione migliore rispetto a quella pallida e sfuocata di domenica contro Pinerolo ma non sufficiente né per evitare la 3’ sconfitta su 3 in casa a Pesaro né per muovere la classifica e tenere il passo delle migliori. Domenica le ragazze di Pistola cercheranno il pronto riscatto e “per fortuna” in trasferta sul campo della pericolante Busto Arsizio guidata da Julio Velasco.

In A2 Femminile vittoria agevole per la Cbf Balducci che dopo i tre punti ad Offanengo fa ancora bottino pieno nel match contro la modesta Oro Cash Picco Lecco troppo fallosa in attacco per impensierire davvero Fiesoli e compagne. Unica nota stonata le condizioni da valutare della centrale di casa Busolini uscita sul finire del 1’ set per un problema alla caviglia. Domenica a San Giovanni in Marignano capolista servirà tutt’altra prestazione per proseguire la striscia aperta di 4 vittorie

In A2 maschile la Yuasa Battery Grottazzolina capolista, sa solo vincere e, contro la Delta Group Porto Viro il ciclone gialloblù travolge il malcapitato avversario in 77 minuti di gioco. Netto il 3-0 per una squadra che ha energia mentale e fisica ma anche tanta qualità. Domenica 5 Novembre ci sarà la terza partita di questo tour de force con la trasferta in Puglia ospiti della BCC Tecbus Castellana Grotte che non può fare davvero paura.

In A3 maschile turno agevole per la Smartsystem Fano che si è sbarazzata della Plus Volley Sabaudia di coach Leondino Giombini con tre set dominati. Solo un punto invece per la Banca Macerata nella trasferta in casa della Erm Group San Giustino e addio almeno temporaneamente alla vetta della classifica.