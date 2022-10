Pallavolo, la stagione di Grottazzolina parte con Andrea Zorzi

Domenica l’esordio in campionato alle 18 contro la Bcc Castellana Grotte. Il presidente Romiti: Tornare in A2 è una grande emozione e un percorso che viene da lontano”

GROTTAZZOLINA – La stagione della M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina è partita in maniera inedita con una due giorni di spettacolo, divertimento e approfondimento con un super campione come Andrea Zorzi oggi commentatore televisivo e formatore dopo essere stato uno degli atleti della “generazione di fenomeni”. Per la società grottese che è tornata in A2 dopo qualche anno di assenza è un momento da ricordare.

«Torniamo in A2 dopo anni passati a costruire, mattone su mattone, un progetto fondato sul nostro territorio – ha detto il presidente Rossano Romiti – e credo che questo sia soltanto un punto di partenza. Abbiamo grandi aspettative ma possiamo contare su una struttura composta da ragazzi e ragazze che rappresentano il vero ecosistema di questa società e proprio da loro la serie A potrà trarre grosso giovamento». Per coach Ortenzi «da sempre crediamo fermamente nel portare avanti progetti di ampio respiro che non puntino soltanto al risultato sportivo fine a sé stesso. Ci stiamo allenando con grande entusiasmo, nei test affrontati fin qui abbiamo mostrato delle buone cose, perciò, direi che abbiamo le carte in regola per recitare un ruolo da protagonisti e prenderci tutto quanto sarà possibile».

Il capitano della prima squadra, Riccardo Vecchi riassume la voglia della squadra di essere protagonisti: «Siamo pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo con il quale abbiamo concluso la passata stagione pur sapendo che, da neopromossi, ci aspetta un campionato complicato. Il salto di categoria porta differenze sostanziali dal punto di vista tecnico e fisico ma è altrettanto vero che abbiamo un gruppo ben costruito e questo ci lascia ben sperare per il futuro. Non vediamo l’ora di cominciare».

Nel confronto Andrea Zorzi ha chiesto a coach Ortenzi cosa ruberebbe alla nazionale campione del mondo e il coach della Videx ha detto che «al mondiale abbiamo visto una squadra che sprecava pochissimo ed aspettava sempre il momento giusto per piazzare il colpo giocando con grande pazienza e lucidità. Questa è una qualità sorprendente vista la giovane età dei nostri nazionali e sono certo che se riusciremo anche noi a riproporla potremo davvero esprimerci ad alto livello».

Domenica 9 ottobre alle ore 18 al PalaGrotta, contro la BCC Castellana Grotte, comincia la nuova avventura della Videx Grottazzolina nella seconda serie nazionale.