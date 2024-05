Pallavolo, La Smartsystem Fano è promossa in serie A2

FANO – È tutto vero, anche la Smartsystem è in serie A2 maschile!

Dopo il successo nella gara 1 della Finale promozione, la Smartsystem Fano sbanca il PalaBarbazza casa del Personal Time San Donà per gara 2 della finale promozione. Bissando il successo in gara 1 per 3-1.

Gara 2 Play Off Serie A3 Credem BancaPersonal Time San Donà di Piave-Smartsystem Fano 2-3 (21-25, 27-25, 21-25, 27-25, 11-15)

Dopo un avvio nel quale la formazione di Mastrangelo ha saputo portarsi in vantaggio, non si è fatta attendere la reazione dei padroni di casa, che hanno pareggiato il conto dei set. Nel terzo parziale la squadra marchigiana ha trovato il colpo del 2-1, ma nel quarto set è arrivata ancora una volta la pronta risposta di San Donà, che ha conquistato la possibilità di giocarsi l’accesso in eventuale Gara 3 al tie-break grazie ad un servizio vincente. Al tie-break, però, è stata ancora una volta la squadra di Mastrangelo a trovare il colpo che vale la promozione in Serie A2, centrata nuovamente a distanza di quasi 25 anni dall’ultima volta. Da sottolineare le prestazioni di Giannotti e Dimitrov: il primo ha chiuso la sua serata con 30 punti realizzati, il secondo con 31. Per Fano ottima prova anche per Merlo (17 punti). Straordinario l’apporto degli oltre 150 tifosi arrivati da Fano a San Donà di Piave per spingere la squadra ad un traguardo storico



Personal Time San Donà di Piave – Smartsystem Fano 2-3 (21-25, 27-25, 21-25, 27-25, 11-15) – Personal Time San Donà di Piave: Tulone 2, Favaro 16, Guastamacchia 10, Giannotti 30, Umek 10, Iorno 9, Tuis (L), Bassanello (L), Paludet 0, Lazzaron 0, Cunial 3. N.E. Parisi, Trevisiol, Lazzarini. All. Moretti. Smartsystem Fano: Partenio 5, Roberti 10, Galdenzi 9, Dimitrov 31, Merlo 17, Maletto 7, Sorcinelli (L), Raffa (L), Uguccioni 0, Margutti 3, Gori 0. N.E. Focosi, Mazzon. All. Mastrangelo. ARBITRI: Chiriatti, Prati. NOTE – durata set: 28′, 37′, 32′, 37′, 19′; tot: 153′.

La Smartsystem Fano raggiunge quindi la Banca Macerata in serie A2 lasciando sguarnita la rappresentanza marchigiana in serie A3. A provare ad occupare la casella ci sono i playoff di serie B per i quali sono in corsa sia la The Begin Ancona sconfitta ieri in gara 1 a Tuscania per 3-0 e la La Nef Osimo che invece ha vinto in casa contro Modena. Prossimo match per i dorici di coach Della Lunga sabato 25 maggio contro Sassuolo. Per i “senzatesta” trasferta martedì 21 maggio alle 21 a Castelfranco di Sotto (PI).