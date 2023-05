Pallavolo, la Nova Volley Loreto vince gara 1 dei playout

La squadra di Giombini domina per due set poi perde il capitano Torregiani ma resiste al rientro di San Giovanni in Marignano, annulla 3 set point e vince in rimonta. Sabato il ritorno in Romagna.

LORETO – Buona la prima per la Nova Volley che vince l’andata dei playout dimostrando grande cuore e carattere annullando 3 set point e nonostante l’uscita di capitan Torregiani da metà del 3’ set. Sorretta da un Palaserenelli caldo come non mai, la squadra ha regalato un grande successo. Sabato il ritorno sarà durissimo ma la Nova Volley c’è.

Loreto si schiera con Campana in regia, capitan Torregiani opposto, Alessandrini e Angeli schiacciatori, Carotti e Genovesi al centro, Dignani libero. Out Angeli per problemi fisici e prima da titolare per Francesco Sannino. Per gli ospiti Scrollavezza in regia, Uguccioni opposto, Mancinelli e Gabellini centrali, Morichelli e Conci schiacciatori, Ferraro libero.

Parte forte Loreto, il muro-difesa funziona e sul 14-11 la panchina ospite chiede tempo. Angeli mura Uguccioni e allunga il break. Giombini chiede tempo (17-16) in un set che resta in grande equilibrio. Entra Cozzolino al servizio (21-18) e Della Balda chiede tempo. Torregiani mette l’ace del +4 (23-19). Il muro di Genovesi chiude 25-20. Si riparte con gli stessi effettivi e sempre con Loreto davanti (3-1). Loreto è in fuga (15-8). Angeli chiude 25-17. Benissimo la Nova Volley in ricezione e in attacco. Torregiani 6 punti.

Il 3’ set comincia con gli stessi protagonisti (3-3). La partita è molto combattuta. Il momento forse di svolta potrebbe essere l’uscita di capitan Torregiani per crampi, entra Cozzolino (11-12). I nerovrdi accusano il contraccolpo e i romagnoli ne approfittano (12-17). Chiude Mancinelli 16-25. Alla ripartenza Torregiani è di nuovo in campo e si lotta su tutti i palloni. Entra Mangiaterra per Genovesi (4-4). Capitan Torregiani deve arrendersi definitivamente (7-8) e rientra Cozzolino. Loreto ha un gran cuore e spinta dal tifo del Palaserenelli resta vicino (15-16). L’apoteosi è nel finale: annulla tre set point sul turno al servizio di Cozzolino. Gabellini annulla un match point a Loreto. Sul secondo Morichelli mette in rete 27-25 facendo esplodere il Palaserenelli.

Sabato il ritorno a San Giovanni in Marignano alle 21. Sarà l’ultimo atto ma il verdetto è ancora in bilico. Nel girone E sono già retrocesse Cucine Lube e Us’79 Civitanova e le Marche non vorrebbero perdere un’altra marchigiana dalla B nazionale.