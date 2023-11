Pallavolo, la Megabox Vallefoglia torna al successo (0-3) in A1 Femminile

Grazie alla vittoria a Trento nell’anticipo televisivo la squadra di Pistola chiude la serie di 5 sconfitte. Vince anche al Yuasa in A2 maschile sempre in trasferta. Oggi Lube in casa alle 18

VALLEFOGLIA – Torna il sereno sul cielo della Megabox Vallefoglia che è tornata al successo dopo 5 sconfitte consecutive figlie di tanti elementi. Col recupero di tutte le effettive la squadra di Pistola si è imposta sul campo del fanalino di coda Itas Trentino per 3-0. Ottima partita di Beatrice Gardini autrice di 18 punti ed MVP della partita.

Decisivo il primo parziale vinto ai vantaggi per distendersi poi nei due successivi e legittimando un successo meritato e fondamentale anche e soprattutto per il morale delle biancoverdi.

Così alla fine della partita la migliore in campo Beatrice Gardini: « Abbiamo affrontato la partita sapendo che Trento sul suo campo gioca bene e infatti nel primo set ci ha messo in difficoltà, costringendoci a combattere sino alla fine. Siamo scese in campo con la grinta e l’atteggiamento giusto, tutto ciò che avevamo preparato in settimana è stato ripetuto in campo: dal punto di vista tecnico e tattico ha funzionato tutto. Siamo molto contente, è una vittoria che ci voleva » .

In contemporanea in A2 maschile la capolista Yuasa Grottazzolina prosegue la striscia positiva grazie al successo anche se solo al tiebreak sul campo della Pool Libertas Cantù. La consapevolezza che non sarebbe stata una partita facile nonostante la differenza in classifica è stata confermata dalla prestazione gagliarda dei padroni di casa che hanno conteso il successo alla capolista ottenendo un punto prezioso per la propria lotta salvezza.

Oggi in A3 maschile alle 16 scendono in campo sia la Smartsystem Fano che la capolista Banca Macerata sul campo di Sabaudia. Alle 17 a Montecchio Maggiore la capolista solitaria della A2 femminile girone B Cbf Balducci Macerata proverà a “suonare la nona” vittoria consecutiva. Alle 18 la Cucine Lube ospita la Gioiella Prisma Taranto