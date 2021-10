Pallavolo, la Megabox Vallefoglia senza punti a Cuneo

CUNEO – Prima vittoria stagionale per la Bosca Cuneo di coach Andrea Pistola. Il successo è arrivato a spese della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha fatto il possibile per opporsi ad un avversario con l’acqua alla gola e quindi estremamente determinato.

Il 3-0 è un risultato che non ammette repliche e descrive la superiorità delle piemontesi che hanno trovato nella schiacciatrice Kuznetsova la top scorer ed mvp del match ben supportata dall’opposta Gicquel. Tra le marchigiane la solita Kosheleva, impiegata da opposta, in coppia con Jack e poco altro. Chiara la mossa di Bonafede di provare a preservare la sua russa togliendola almeno dalla ricezione. Chance da titolare per Kosareva nel 1’ set poi rimpiazzata da Carcaces in diagonale con Newcombe.

Primi due set in fotocopia con Cuneo avanti e Vallefoglia ad inseguire ma mentre nel primo set 25-21, le ospiti hanno tenuto fino alla fine, nel secondo 25-18 hanno ceduto già nella seconda metà del set. Meglio nel 3’ set con la Megabox capace di stare in scia e di mettere anche la testa avanti (15-16) prima di chiudere 25-23.

Prossimo turno in casa contro Trento per risollevare una classifica difficile. Per salvarsi bisognerà inserire presto e bene l’opposta serba e cominciare a fare punti anche in trasferta.