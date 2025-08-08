Pallavolo, la Megabox Vallefoglia pronta al raduno

VALLEFOGLIA – Tutto pronto per avviare la stagione tornando in palestra per giocatrici e staff tecnico della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Agli ordini dell’allenatore Andrea Pistola e dei suoi collaboratori, la squadra del presidente Ivano Angeli avvierà la preparazione in vista della prossima impegnativa stagione agonistica lunedì 11 agosto a Vallefoglia.

Le prime settimane di lavoro tecnico si svolgeranno tra PalaVitri e PalaMegabox, affiancate da sedute di pesi e in piscina.

Saranno presenti a questa prima fase dei lavori 8 atlete: Valentina Bartolucci, Erblira Bici, Federica Carletti, Sonia Candi, Bozana Butigan, Tsvetomira Mitkova, Chiara De Bortoli ed Alice Feduzzi. Nelle prossime settimane si uniranno via via anche le altre compagne impegnate con le rispettive nazionali.

Intanto, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono reduci dal collegiale della Nazionale azzurra di coach Velasco a Cavalese dal quale usciranno le 14 atlete che parteciperanno ai Campionati Mondiali in programma dal 22 agosto in Thailandia.

I primi allenamenti congiunti si terranno a settembre: sabato 6 al PalaVitri con la VTB Bologna di serie B1, mercoledì 10 a Cervia con la Omag-MT San Giovanni in Marignano neopromossa in A1 e venerdì 12 a Bologna contro la Cuneo Granda Volley, altra formazione di A1. Seguiranno due tornei, quello del weekend del 20 e 21 a Conegliano e quello del weekend successivo al PalaMegabox.

Queste le parole del Direttore sportivo Alessio Simone: «Siamo contenti e curiosi di cominciare questa nuova stagione. Abbiamo creato una squadra giovane e dinamica con qualche elemento di esperienza. L’inizio di stagione è già ricco di impegni, e dovrà prepararci ad una stagione con molte partite ravvicinate. Per questo abbiamo voluto ampliare la rosa e portarla a 14 giocatrici, e mettere molti elementi interessati in competizione in tutti i ruoli. L’esordio della società in una coppa europea dà ulteriore lustro ed entusiasmo a questa stagione».

Prosegue anche la campagna abbonamenti, attiva su Liveticket (www.liveticket.it/megaboxvolley). Per info: 376.1636793 (dalle 10 alle 12) e info@megabox.it Questi i prezzi: Settori C / F 165 euro (ridotto: 88 euro); Settori A / B 198 euro (ridotto: 132 euro); Tribuna centrale 264 euro (ridotto: 187 euro). La tariffa ridotta si applicherà ai minori di 16 anni e ai maggiori di 70. Le nuove tessere saranno valide per tutte le partite della stagione regolare e per le partite della Challenge Cup sino agli eventuali quarti di finale.