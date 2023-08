Pallavolo, la Megabox Vallefoglia prepara la campagna abbonamenti

Prezzi popolari per assistere alle partite a Pesaro della squadra di Andrea Pistola che punta ai playoff. La preparazione prosegue in attesa delle nazionali. Dopo Scavolini e Snoopy la A1 torna in città

VALLEFOGLIA – In attesa dell’esordio in campionato fissato per domenica 8 ottobre, con le biancoverdi impegnate in casa contro la Roma Volley neopromossa, la Megabox Vallefoglia è pronta a lanciare la campagna abbonamenti.

Il via è fissato per sabato 26 agosto e la sottoscrizione delle tessere sarà un primo riscontro della passione che c’è a Pesaro per il ritorno in città della massima serie di pallavolo femminile dopo i fasti gloriosi della Scavolini e la parentesi griffata Snoopy.

Le partite si giocheranno infatti la domenica pomeriggio alle 17 al PalaMegabox di Pesaro, l’impianto sportivo del Quartiere Fieristico Campanara, vicino al casello dell’autostrada. Gli abbonamenti sono in vendita su https://www.liveticket.it/megaboxvolley e saranno validi per 12 partite, mentre i tagliandi singoli per tredicesima partita, dedicata alla “Giornata delle tigri”, e quindi non compresa negli abbonamenti, sarà in vendita a parte con un prezzo speciale. La scelta e le fasce di prezzo sono due: lato lungo del campo, 150 euro per l’intero, 100 per il ridotto mentre per il lato corto 100 euro per l’intero e 50 euro per il ridotto, tariffa applicata ai minori di 6 anni e alle persone con disabilità. I biglietti per le singole partite andranno da 10 a 15 euro sempre con la medesima distinzione di posizione.

Al via ci sarà una squadra rinnovata ed ambiziosa con la guida tecnica tornata nelle mani di un coach marchigiano come Andrea Pistola di comprovata esperienza ed alcuni innesti di valore che vanno a cementare una squadra già con una buona base.

Accanti a capitan Kosheleva sono già presenti giocatrici del calibro dell’opposta Camilla Mingardi, di Cecconello, Panetoni, Provaroni, Grosse-Scharmann.

Per il momento la squadra prosegue il lavoro al PalaDionigi di Montecchio con 9 atlete. Assenti le tre giocatrici impegnate agli Europei tra le quali Degradi con l’Italia CT Mazzanti oltre ad Aleksic con la Serbia di Santarelli e Djikema con l’Olanda. Assente anche Beatrice Gardini impegnata ai mondiali Under 21 in Messico con la nazionale di categoria.

Per il presidente Angeli «Siamo molto felici di giocare a Pesaro questo campionato: è un momento speciale per la città e tutta la provincia, che culminerà l’anno prossimo con Pesaro Capitale italiana della cultura, i cui eventi coinvolgeranno tutti i comuni del territorio. Siamo convinti che la città di Pesaro e tutto l’entroterra saranno al nostro fianco in questa nuova avventura ed è per questo che lanciamo questa campagna abbonamenti rivolgendoci a tutti gli appassionati della zona, che ha una grandissima tradizione, da Fano a Urbino, da Vallefoglia a Bottega e tante altre realtà. Li aspettiamo tutti al PalaMegabox, per una stagione piena di divertimento e di sfide avvincenti con le maggiori protagoniste della pallavolo internazionale».