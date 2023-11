Pallavolo, la Megabox Vallefoglia è fuori dal tunnel

VALLEFOGLIA – Col ritorno al successo (0-3) sul campo dell’Itas Trento nell’anticipo di sabato, in casa Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è tornato il sorriso e, dopo il meritato riposo la squadra è tornata in palestra per preparare i prossimi impegni e la parte finale del girone di andata che assegnerà anche i posti per la Coppa Italia. La squadra di coach Pistola ha chiuso la serie di 5 sconfitte consecutive riconducibili sia ad aspetti tecnici che fisici che mentali. In uno scontro diretto tra deluse da questo avvio di stagione, decisivo è stato il primo parziale vinto ai vantaggi. Acquisito il set la squadra ha saputo controllare la partita nei due set successivi, legittimando un successo meritato e fondamentale anche e soprattutto per il morale delle biancoverdi.

La vittoria da tre punti ha portato la Megabox a quota 10 in compagnia di Cuneo e Roma e perfettamente in corsa per raggiungere l’obiettivo stagionale che è un posto nei playoff. Nel breve termine, invece, c’è un altro tabù da sfatare che è il PalaMegabox. Da quando la società ha deciso di lasciare Urbino per approdare nel capoluogo provinciale la squadra non è mai riuscita a vincere davanti al suo nuovo pubblico ma il prossimo turno potrebbe essere l’occasione giusta. Nelle Marche, infatti, arriverà Il Bisonte Firenze domenica alle 17, squadra che in classifica ha due punti in più di Kosheleva e compagne e alla seconda partita lontano da casa dopo il 3-1 subito a Novara. Considerando il livello complessivo delle contendenti questa è una partita alla portata e una prova di maturità dopo la vittoria di Trento. Alla Megabox ha sempre fatto difetto finora la continuità di prestazione oltre che di risultato ma essere uscita da un periodo buio va confermato partita dopo partita e cominciando a sfruttare anche il fattore campo.

Per coach Pistola la vittoria può essere davvero un buon viatico per cominciare un’altra stagione: «Dovevamo assolutamente muovere la classifica e tornare alla vittoria – ha detto il coach di Montemarciano alla prima stagione sulla panchina della Megabox – e le ragazze sono state brave scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Nel primo set abbiamo faticato un po’, poi la squadra si è sciolta ed ha portato a casa una vittoria molto preziosa. È un segnale positivo in vista delle prossime partite di campionato».