Pallavolo, la Megabox si è presentata ufficialmente

URBINO – Bagno di folla per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, presentata a stampa, autorità e sponsor all’Urbino Resort, luogo ben augurante che già l’anno scorso portò molta fortuna alle tigri biancoverdi. Fabio Bonafede e le sue ragazze sono state applaudite e festeggiate dall’ampio parterre di autorità.

Presenti i Sindaci di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e di Urbino Maurizio Gambini, città tra le quali le atlete si divideranno tra allenamenti e partite; i referenti Fipav di Provincia e Regione Giancarlo Sorbini e Fabio Franchini

Il presidente Ivano Angeli ha annunciato la presenza, nella nuova denominazione della squadra, dell’azienda Ondulati Del Savio accanto a Megabox: «Ora così abbiamo un nome e un cognome. Per noi è un grande onore e una grande responsabilità avere portato la città di Vallefoglia e tutto il territorio a questi livelli, il campionato di A1 era un sogno ad esserci arrivati in così breve tempo ci fa enormemente felici. Oggi comincia una nuova avventura che non sarà facile, ma noi vogliamo ben figurare e ce la metteremo tutta».

L’allenatore Fabio Bonafede ha sottolineato che «ogni anno per noi si tratta di un debutto, ma stavolta il livello al quale ci troviamo a competere è altissimo. Il nostro obiettivo è la salvezza: non sappiamo quante partite vinceremo o perderemo, ma quello che è certo è che questa squadra giocherà combattendo su ogni pallone. Mi piace molto il gruppo che si è creato: normalmente succede che le straniere si facciamo meno coinvolgere, qui invece tutte si sono inserite benissimo e aiutano un sacco anche le giovani. Giovani a cui io tengo moltissimo, e proprio per questo non gliene farò passare una! Per il loro bene, ovviamente…».

In arrivo le nuove maglie ufficiali, griffate Erreà. Unica anticipazione grafica sono gli occhi della tigre saranno in bella vista.

Il campionato di A1 2021/2022 prenderà il via nel weekend del 9-10 ottobre. La Megabox Ondulati Del Savio sarà impegnata domenica pomeriggio, 10 ottobre, a Conegliano contro le campionesse in carica della Imoco.

La società non ha ancora colmato il vuoto nel ruolo di opposto e la stagione comincerà quindi con questo organico in attesa di integrarlo, eventualmente, a campionato in corso.