Pallavolo, la Megabox perde anche con Monza

Terza sconfitta consecutiva sempre per 3-0 per le ragazze di Bonafede che cedono alla forte Monza nell’anticipo. Fare bella figura non può bastare. In settimana arriva la nuova palleggiatrice

VALLEFOGLIA – La Vero Volley Monza passa ad Urbino imponendosi 0-3 nell’anticipo considerando gli impegni europei delle ragazze di coach Marco Gaspari. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia perde combattendo per tutta la partita.

Per le biancoverdi è una sconfitta che lascia immobile la classifica e il terzo stop senza vincere un set è pesante da digerire nonostante la qualità dell’avversario che con questi 3 punti si issa al 2′ posto.

Nel primo set Bonafede schiera la squadra con un assetto inedito inserendo Carcaces in posto 4 e spostando Newcombe da opposto in luogo di Bjelica. Parte meglio Monza, che deve rinunciare a Negretti e Mihajlovic. Solo sullo 0-7 arriva il primo punto delle biancoverdi con Carcaces. L’errore di Stysiak porta il set in parità (13-13). Si gioca punto a punto: chiude Van Hecke (23-25).

Nel secondo set parte meglio la Megabox, subito 3-0 su servizio di Mancini, ma Monza impatta subito sul 4-4. Esce Mancini per Botezat, Entra Bjelica per Newcombe (16-19). Boldini, ex Pinerolo, appena entrata, firma un ace e chiude Davyskiba (21-25).

Nel terzo set la Megabox scivola a -4 ma resiste ai tentativi di fuga delle avversarie. Il muro di Jack riporta a -1 la Megabox, ma Davyskiba si rifà subito. Gaspari ruota con successo le sue attaccanti, ed è di nuovo Davyskiba (terzo punto in fila) ad approfittare di una ricezione lunga per guadagnare il +3 (20-17). Chiude Zakchaiou 21-25. Mvp dell’incontro Lise Van Hecke

Coach Bonafede guarda la parte piena del bicchiere: «C’è mancato poco in ciascuno dei set che riuscissimo a spuntarla, e questo dice più di ogni altra cosa il livello di partita che abbiamo giocato, contro una squadra del valore di Monza, che oggi è seconda in classifica. Tolto l’1-8 iniziale, dovuto ad un assetto nuovo che dovevamo sperimentare in campo, abbiamo giocato a lungo alla pari contro una squadra che tirava a tutto braccio e difendeva ogni pallone. La squadra ha dato una bella risposta, solo alcuni piccoli errori in alcuni momenti caldi ci hanno impedito di portare a casa il risultato. Quanto al mercato, a breve arriveranno notizie».

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-VERO VOLLEY MONZA 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Carcaces 15, Mancini 2, Newcombe 3, Kosheleva 15, Jack-Kisal 8, Berasi 1; Cecchetto (L), Fiori (L), Kosareva, Bjelica 2, Tonello. All. Bonafede.

VERO VOLLEY MONZA: Zakchaiou 6, Orro 1, Stysiak 8, Danesi 10, Van Hecke 20, Davyskiba 6; Parrocchiale (L), Candi, Lazovic 5, Boldini 1. N.e. Moretto, Gennari (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Cerra e Canessa.