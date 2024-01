Pallavolo, la Megabox nell’anticipo a Pinerolo. Big match domani per la Cucine Lube

Dopo la vittoria in Champions la Cucine Lube prova a ritrovare il sorriso anche in campionato ospitando l’Allianz Milano

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova forte del successo nell’ultimo turno della Pool E di Champions contro il team fiammingo del Greenyard Maaseik all’Eurosuole Forum ospita alle 18 l’Allianz Milano, dirigono Vagni e Florian con diretta su RaiSport. Per coach Blengini contro l’Allianz Milano c’è il ritorno del libero Fabio Balaso che rientra dopo aver saltato sia la trasferta di Perugia che il match di Coppa. Le due squadre sono appaiate a quota 25 in 4’ posizione e, negli occhi dei tifosi, c’è ancora la serie di playoff dell’anno scorso che ha regalato grande spettacolo. Prima dell’inizio dell’incontro lo schiacciatore biancorosso Alex Nikolov, nominato dalla Lega Pallavolo Serie A il Credem Banca MVP del mese di dicembre, riceverà il prestigioso riconoscimento di Lega per mano di Simona Sileoni, presidente biancorossa.

Nei Play Off di CEV Champions League, nonostante il primato nella Pool E, i biancorossi sfideranno nei Quarti (andata a Civitanova Marche e ritorno in trasferta) la vincente del Play Off tra i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, mattatori delle ultime tre edizioni di Champions League, e i turchi dell’Halkbank Ankara, che nella passata stagione hanno estromesso al Golden Set dei Quarti gli uomini di Chicco Blengini. In caso di approdo in Semifinale, invece, il rischio è quello di incrociare i dolomitici campioni d’Italia, iscritti alla kermesse continentale con la denominazione di Trentino Itas.

Anticipo del sabato in diretta tv su Raisport per la Megabox Vallefoglia che alle 20.30 è sul campo della Wash4Green Pinerolo. Le biancoverdi di coach Pistola sono al 6’ posto in classifica a quota 24 punti dietro le big Conegliano, Milano, Scandicci e Novara ed anche a Chieri che ha 5 punti più di Kosheleva e compagne. Il confronto odierno è un anticipo di playoff tra due delle formazioni rivelazioni del campionato e che giocano una buonissima pallavolo. La Megabox arriva a questo scontro diretto con tre punti di vantaggio e la grande voglia di vendicare la dolorosa sconfitta dell’andata nella quale le piemontesi ebbero vita facile. La Vallefoglia di oggi è ben diversa da quella che si consegnò all’avversario con parziali a 22-18-17 giocando probabilmente la peggior partita della sua stagione. Sempre nel volley femminile ma in A2, la Cbf Balducci domenica alle 17 gioca sul campo di Olbia l’ultima partita del girone B in attesa di cominciare dal weekend successivo la Poule Promozione. Servono i 3 punti in Sardegna per non perdere ulteriore terreno dalle migliori formazioni alle quali contenderà la promozione.

In A2 maschile domenica alle 16 trasferta sul campo di Porto Viro per la capolista Yuasa Grottazzolina. I ragazzi di Ortenzi hanno 6 punti di vantaggio su Cuneo che attende la visita di Brescia e 8 su Siena che ospita Reggio Emilia.

In A3 maschile la capolista Banca Macerata alle 16 ospita San Giustino terzo in classifica mentre la Smartsystem Fano è in trasferta sul campo di Sabaudia