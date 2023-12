Pallavolo, la Megabox nella tana della corazzata Conegliano

GROTTAZZOLINA – Con il vento in poppa per il successo nell’infrasettimanale a Siena pur priva del palleggiatore titolare Manuele Marchiani la capolista Yuasa Battery di A2 maschile ospita nel match interno al PalaGrotta alle 18 l’Abba Pineto. Sull’asse Fedrizzi -Bruning la squadra di Ortenzi sta volando tenendo aperta una striscia di 10 vittorie consecutive.

Reduce da due vittorie consecutive che hanno decisamente riportato il sereno, la Megabox Vallefoglia in A1 Femminile affronta alle 17 la proibitiva trasferta in casa della capolista imbattuta Imoco Conegliano. Il pronostico sembra chiusa ma per la squadra di Pistola è una bella occasione per testare la propria competitività contro un avversario di assoluta eccellenza, primo candidato alla riconferma dello scudetto. La profondità del roster non apre troppe speranze neanche in caso di un minimo di turnover da parte di coach Santarelli. La Megabox si presenta in piemontese col neoacquisto Kozbar e non più con Viola Passaro. Entrambe classe 2004 si alternano nel ruolo di vice Djikema nella regia biancoverde.

Trasferta anche per la Cbf Balducci Macerata in casa della Lpm Bam Mondovì in A2 Femminile. L’incrocio tra le due formazioni che all’andata finì al tiebreak arriva nel momento forse più delicato per le piemontesi che in settimane hanno visto esonerare il proprio coach Gazzotti dopo l’inopinata sconfitta a Melendugno. Squadra affidata al vice Basso in attesa di capire gli sviluppi. Per la Cbf Balducci che è in striscia positiva da 10 partite, c’è solo da non distrarsi al cospetto della inevitabile reazione che le piemontesi vorranno mettere in campo.

Il turno infrasettimanale in A3 maschile ha dato nuovo slancio alla capolista Banca Macerata che ha inanellato la 9’ vittoria consecutivasalendo in classifica a quota 26 punti. I ragazzi di coach Castellano giocano oggi alle 19 sul campo di Marcianise con l’obiettivo di proseguire la corsa. Riposerà invece la Smartsystem di coach Paolo Tofoli.

La Cucine Lube che ha giocato e vinto venerdì a Cisterna in Superlega tornerà in campo martedì alle 20.30 in Champions sul campo del Maseeik.