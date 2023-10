Pallavolo, la Megabox in anticipo stasera alle 20.30 a Cuneo

Domenica in campo la Cbf Balducci che ospita un’altra big di A2 femminile come Mondovì. In A2 maschile la Yuasa a Reggio Emilia. In A3 Banca Macerata ospite di Casarano, la Smartsystem in casa contro Napoli

VALLEFOGLIA – Anticipo del sabato alle 20.30 per la Megabox Vallefoglia che, per la 3’ giornata di A1 Femminile, a Cuneo gioca il 2’ turno consecutivo lontano dalle Marche. Le biancoverdi reduci dalla vittoria di Bergamo inseguono il quartetto delle favorite, Conegliano, Milano, Novara e Scandicci e, per rimanere in scia, i tanti ex del match, da coach Pistola a Mancini a Degradi e Cecconello dovranno fare uno scherzetto alla propria ex squadra, così come Scola e Ferrario dall’altra parte del campo.

Ottenuta la prima vittoria stagionale in trasferta, la Cbf Balducci ospita domenica alle 17 Mondovì con l’obiettivo di ottenere la prima gioia stagionale davanti ai propri tifosi. L’avversario però è, ancora una volta, di alto profilo. La squadra di Gazzotti ha vinto a Olbia all’esordio al tiebreak e ottenuto tre punti in casa contro Melendugno. A quota 5 ha quindi 3 punti di vantaggio su Fiesoli e compagne, giusto quelli che le arancionere vorranno prendersi nelos contro diretto.

In A2 la Yuasa Battery giocherà la prima trasferta stagionale sul campo della Conad Reggio Emilia domenica alle 18 ma, dopo la prestazione sontuosa di domenica contro la favoritissima Cuneo, i ragazzi di Ortenzi hanno dimostrato di poter essere un brutto cliente per tutti.

In A3 girone Blu la Banca Macerata, dopo il successo all’esordio contro Bari scende a Cutrofiano ospite della Leo Shoes Casarano allenata da Fabrizio Licchelli, un’istituzione della pallavolo salentina ma reduce dal brutto stop a San Giustino all’esordio.

Domenica alle 18 appuntamento col pubblico di casa del PalaAllende invece per la Smartsystem Fano ospitando Napoli col vento in poppa dopo il successo a Tricase contro l’Aurispa Lecce.