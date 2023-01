Pallavolo, La Lube e la Cbf Balducci in campo stasera negli anticipi

MACERATA – Anticipo prestigioso per la Cbf Balducci in A1 Femminile che comincia il girone di ritorno ospitando alle 20.30 la Igor Novara, 4’ in classifica. L’ex Bresciani è l’ultimo dei pensieri in casa arancionera che all’andata lottò un set all’esordio in massima serie e che si presenta in campo con Djikema finalmente pronta e le neoarrivate Chausse e Albrecht.

In campo in anticipo in Superlega ma in trasferta a Modena la Cucine Lube di coach Blengini. La partita sarà in diretta su RaiSport. Dirigono Goitre e Pozzato. Si tratta di uno scontro diretto tra le due formazioni appaiate al 2’ posto a quota 26 con un punto di vantaggio sulla Itas Trentino e un ritardo di 13 lunghezze dalla capolista imbattuta Perugia impegnata a Verona. Martedì poi per i cucinieri tornerà l’impegno in Champions con la trasferta in Portogallo contro il Benfica.

Sempre in A1 Femminile la Megabox Vallefoglia gioca domenica alle 19.30 sul campo della Bosca Cuneo con partita visibile anche su Sky Sport. Le biancoverdi si presentano con tre novità di mercato che in parte suppliscono all’uscita di Martinelli e Carraro. Sono arrivate alla corte di coach Mafrici la centrale Furlan, la palleggiatrice spagnolo Castellanos e l’opposta statunitense Drews. Le due formazioni sono appaiate a quota 15 a ridosso della zona playoff.

In A2 maschile la Videx Grottazzolina deve dimostrare di aver superato le difficoltà del finale d’anno culminate con l’eliminazione in Coppa Italia tentando l’impresa contro la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia che ha 10 punti più di Vecchi e compagni. Si gioca al PalaGrotta domenica alle 18.

In contemporanea in A3 maschile la Vigilar Fano ospita Garlasco inseguendo Pineto che, dopo la vittoria nello scontro diretto, fa corsa di testa con due lunghezze più dei biancorossi. La Med Store Macerata è 4’ in classifica e cerca conferme in trasferta a Parma con 6 punti di vantaggio sugli emiliani.