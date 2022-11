Pallavolo, la Cucine Lube verso la prima trasferta di Champions

Dopo la sconfitta di Cisterna in Superlega i cucinieri tornano in campo in Francia. Gioca anche la A1 femminile: la Cbf Balducci a Cuneo, la Megabox in casa contro Firenze in diretta tv

CIVITANOVA – Se la brutta serata di domenica a a Cisterna di Latina abbia lasciato strascichi sul morale dei cucinieri. la squadra di Blengini lo scoprirà molto presto perché il calendario la mette di fronte al 2’ match del girone di Cev Champions con la trasferta sul campo dei francesi del Tours. Si gioca mercoledì 16 novembre alle 20 nella città universitaria di Tours nella valle della Loira a 200 km da Parigi. La partita sarà visibile in diretta tv su Eurosport.

La serata negativa ha evidenziato che gli inciampi possono accadere in un percorso di rinnovamento e di crescita come quello pianificato dalla società ma anche che non c’è tempo per leccarsi le ferite perché il calendario incastra impegni su impegni senza possibilità di guardarsi troppo indietro. Nel turno precedente di Champions i biancorossi hanno vinto firmando una grandissima rimonta interna dopo essere stati sotto di due set con il Benfica. La reazione di orgoglio ha portato capitan De Cecco e compagni ad alzare il livello dopo un’ora di gioco e ad impattare la gara sul 2-2 per poi sfoderare il colpo di reni decisivo nel punto a punto del tie break. I francesi sono in un ottimo momento di forma in campionato e nella prima giornata di Cev Champions hanno vinto in trasferta in Belgio sul campo del Knack Roselaere. Per vincere ci vorrà una Cucine Lube attenta e concentrata.

Stessa voglia di riscatto anche per le due marchigiane impegnate in serie A1 femminile. Dopo la sconfitta a Monza nell’anticipo di sabato la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, priva di Kosheleva colpita da un grave lutto familiare e che non sarà a disposizione, attende Il Bisonte Firenze di coach Bellano battuto domenica in casa al tiebreak dalla Bosca Cuneo. La partita si gioca alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Le due formazioni sono appaiate a quota 8 in zona playoff.

Dopo 4 sconfitte consecutive la Cbf Balducci ha in calendario la trasferta di Cuneo partita considerata “giocabile” contro un avversario alla portata di Fiesoli e compagne. Il peso di avere a disposizione poche partite per cercare punti importanti per incrementare la classifica non deve schiacciare le arancionere ancora prive di Lipska. Si gioca alle 20.30. La squadra poi tornerà in campo sempre in trasferta nell’anticipo di sabato a Casalmaggiore. Dopo aver perso con Novara e Chieri, la Balducci spera di avere miglior sorte contro la 3’ piemontese, c’è anche l’altra neopromossa Pinerolo, ma la squadra di Zanini è in crescita e non c’è da illudersi. La squadra biancorossa ha avuto un inizio d’annata tribolato con il rapporto burrascoso con coach Pedullà e l’arrivo di Zanini in panchina. Avvio lento delle biancorosse che però hanno vinto due delle ultime tre e domenica hanno espugnato il PalaWanny di Firenze al 5’ set e che vorranno fare bottino pieno per distanziarsi dalla zona calda della classifica.