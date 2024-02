Pallavolo, la Cucine Lube soffre ma vince ancora in rimonta

La squadra di Blengini parte male, va sotto 0-2 in casa ma poi reagisce e vince facendo un ulteriore passo in avanti in classifica, agganciando Piacenza prossimo avversario. Yant Mvp. Ora la Champions League in Turchia

CIVITANOVA – La Superlega è densa di insidie e, a questo punto della regular season, a due giornate dal termine, i punti pesano per tutti. Non stupisce quindi che la Cucine Lube possa andare sotto 0-2 in casa con Cisterna o che la principale contendente Piacenza attesa domenica all’Eurosuole Forum, perda in casa al 5’ set con Taranto. Ora cucinieri ed emiliani sono appaiati al 3’ posto a quota 37 punti e 4 punti di vantaggio sul trio Verona, Milano, Monza.

Prima dell’inizio del match il centrale biancorosso Barthelemy Chinenyeze è stato premiato come MVP del mese di gennaio grazie alle sue grandi performance nei match di Regular Season.

Nella terz’ultima giornata della stagione regolare, la Cucine Lube Civitanova partita male si rialza e s’impone in rimonta al fotofinish 3-2 (23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11). Decisivo l’innesto di Marlon Yant e buono anche l’ingresso di Diamantini al posto di un dolorante Chinenyeze. Una Lube dai due volti cresce considerevolmente nell’arco dell’incontro e chiudendo con il 58% in attacco, 8 ace e 6 block, Cisterna risponde con il 55% nelle offensive, 6 ace e 7 muri vincenti. In ricezione meglio i biancorossi. Sul trono dei migliori realizzatori salgono a braccetto Lagumdzija (22 punti) insieme a due rivali, Faure e Peric. A prendersi il titolo di MVP è Yant, autore di una prova maestosa in attacco (ingresso con 14 punti e l’86%, 1 muro e 1 ace), ma merita una citazione Bottolo (20 punti). Tra i pontini in doppia cifra anche Ramon.

Proprio il cubano a fine gara ha detto: «Sono contento di aver fatto una buona partita e, soprattutto, sono contento di averlo fatto in casa, davanti ai nostri tifosi. La cosa più importante, però, è stata naturalmente la vittoria. Dal secondo set in poi abbiamo alzato il livello del servizio e siamo stati in campo più tranquilli, riuscendo in maniera decisiva a recuperare quelle che sono le nostre certezze. Adesso testa alla Champions League».

Prima del big match di domenica con Piacenza, la Cucine Lube sarà in campo mercoledì alle 16 ad Ankara contro l’Halkbank per l’andata dei quarti di finale