Pallavolo, la Cucine Lube soffre ma vince al tiebreak

Difficoltà inattese per la squadra di Blengini contro la coriacea Taranto. La Cbf Balducci Macerata capolista suona la nona. Bene la Banca Macerata a Sabaudia sempre più prima da sola. Cade Fano in trasferta

CIVITANOVA – Vittoria con brivido per la Cucine Lube che vince contro la Gioiella Prisma Taranto 18-16 al tiebreak. La differenza in classifica e il momento della squadra di Blengini reduce dal netto 3-0 di Modena lasciavano supporre che potesse essere una domenica relativamente tranquilla e tre punti agevoli. E invece i ragazzi di Travica hanno combattuto su ogni punto e reso il match una maratona. Per coach Blengini: «Sappiamo di non aver fatto una grande partita, ma alla fine abbiamo portato a casa una vittoria, dimostrando di saper soffrire, seppur con la consapevolezza che per prevalere e in questi confronti e fare filotto di risultati positivi bisogna giocare meglio. Ogni gara ha la sua storia, bisogna sapersi adattare alle difficoltà e stasera l’abbiamo fatto. I grattacapi maggiori ce li ha sicuramente procurati il servizio float, che Taranto grazie ai suoi battitori ha sfruttato in maniera molto incisiva».

Prosegue il momento d’oro per la Cbf Balducci Macerata capolista solitaria della A2 femminile girone B. Il successo 3-1 in casa di Montecchio Maggiore non solo vendica la sconfitta dell’andata, ma certifica il grande momento tecnico e mentale delle ragazze di Saja e col recupero di Busolini e Vittorini è lecito sognare. L’ulteriore scontro diretto domenica in casa con Esperia Cremona seconda a 2 punti potrà aprire la fuga di Fiesoli e compagne.

In A3 maschile sconfitta a sorpresa (3-0) per la Smartsystem Fano caduta a Palmi. Non conosce soste la corsa della capolista Banca Macerata passata col massimo scarto sul campo di Sabaudia allenata dal coach dorico Leondino Giombini, e che anzi allunga sulle inseguitrici.

Risveglio sereno dopo la vittoria nell’anticipo televisivo del sabato per la Megabox Vallefoglia in A1 Femminile corsara 3-0 in casa dell’Itas Trentino e per la capolista di A2 maschile Yuasa Grottazzolina vincente al tiebreak sul campo della Pool Libertas Cantù