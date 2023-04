Pallavolo, la Cucine Lube prova a riportare la serie nelle Marche

CIVITANOVA – La serie dei quarti di finale contro la WithU Verona vive un altro atto fondamentale. Per la Cucine Lube che hatenuto aperto la serie l’obiettivo è vincere con qualsiasi risultato al Pala AGSM AIM di Verona Gara 4. per riportare in parità la serie per arrivare alla bella in casa.

Domenica si giocano gara 4 anche a Milano, Monza (con diretta su Raisport dalle 18) e Piacenza alle 20.30.

In A2 maschile una Videx Grottazzolina già salva e reduce dalla sconfitta con Ravenna torna al PalaGrotte domenica per l’ultima di regular season contro Cantù già sicura del 2’ posto in classifica e che guarda ai playoff. Per i ragazzi di Ortenzi l’obiettivo è chiudere bene l’annata e la stagione congedandosi da un pubblico che non ha mai fatto mancare il suo affetto

In A1 femminile la Cbf Balducci già retrocessa in A2 gioca a Conegliano nell’anticipo delle 20.30. Partita ininfluente anche per le padrone di casa che già all’andata operarono un massiccio turnover contro la Cbf e che oggi, a maggior ragione, daranno spazio a chi ha giocato meno preservando le big. Penultima di regular season in trasferta per la Igor Gorgonzola Novara che sfiderà a Urbino la Megabox Ond. Savio Vallefoglia delle ex Hancock e D’Odorico. In palio punti importanti per cercare la rincorsa al quarto posto ma anche la possibilità di riscattare prontamente la sconfitta subita nell’ultimo turno contro Milano, prima di rituffarsi nel clima della CEV Champions League con la semifinale d’andata contro l’Eczacibasi in programma il 5 aprile alle 19 al Pala Igor. Le biancoverdi hanno perso la possibilità di accedere ai Playoff ma la stagione può ancora regalare la soddisfazione delle sfide per accedere alla CEV Challenge Cup, un obiettivo che deve stimolare le ragazze di coach Mafrici.

In A3 maschile ultima giornata prima dei playoff con la Med Store Tunit Macerata in trasferta a Macerata e la Vigilar Fano a Monselice. Entrambi i match si giocano domenica alle 18. Per conservare il primo posto alla Vigilar Fano serve un successo pieno. I 63 punti in classifica (21 vittorie e solo 4 sconfitte, di cui due al tie break), non bastano e la trasferta di Monselice è decisiva per il primo posto mentre Pineto seconda, ospita Montecchio Maggiore. La Med Store Macerata arriva da una sconfitta, questa casalinga, subita per mano di Bologna. I biancorossi in vista dei Play-Off vogliono trovare la forma migliore e chiudere la Regular Season con una vittoria.