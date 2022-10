Pallavolo, La Cucine Lube domenica ospita Modena nel big match

Gli uomini di Blengini al 2’ turno interno consecutivo ospitano la big emiliana. Ultimo weekend di rodaggio in A1 femminile per la Megabox. Fermala Cbf Balducci. In A2 maschile la Videx scende a Vibo. Mazzanti per il bronzo mondiale

CIVITANOVA – Cucine Lube contro Modena è uno di quei match che non hanno bisogno di troppe presentazioni costituendo il confronto tra due società tra le più note e vincenti nel panorama del volley maschile.

Domenica alle 18 all’Eurosuole Forum la squadra di Blengini e Giannini, dopo lo schiaffo subito per mano di Padova domenica scorsa, ospita i gialloblù sconfitti all’esordio, anch’essi al tiebreak, dalla rivelazione veneta. Bruno, Stankovic e compagni arrivano a Civitanova col vento a favore grazie al successo domenica scorsa nel derby emiliano contro la quotata Piacenza di Simon e Lucarelli.

Per il centrale francese Chenenyeze che, persa la concorrenza di Isac tornato in Brasile a curarsi, deve dimostrare il suo valore, «noi dovremo spingere sempre per portare a casa la vittoria contro Modena. Le basi ci sono, qui mi trovo bene con i nuovi compagni. Ci siamo capiti al volo, sia sul piano umano, grazie alla grande carica di tutti noi e alla gentilezza dei compagni nei miei confronti, ma anche sul piano sportivo, grazie alla presenza di atleti esperti e giovani emergenti».

Atteso il tutto esaurito anche se la stagione deve ancora entrare nel vivo.

Pronto a offrire una prestazione di livello anche il portoricano Gabi Garcia che ha ricevuto domenica scorsa il premio per il miglior servizio della SuperLega Credem Banca 2021/22 dalle mani della Presidente Simona Sileoni.

In A2 maschile, dopo la sconfitta interna al tiebreak all’esordio, la Videx Grottazzolina scende a Vibo Valentia per misurarsi con una delle logiche candidate all’immediato ritorno in Superlega che ha in squadra anche un marchigiano, il fanese Alessio Tallone.

In A3 maschile la Vigilar Fano sconfitta all’esordio in casa da Pineto per 3-1 va a Garlasco che ha preso un punto nella prima giornata in casa della Wimore Parma che domenica alle 18 sarà a Macerata per affrontare la Med Store Tunit di coach Gulinelli capace di espugnare San Giustino nella prima giornata.

Per la A1 femminile ultimo weekend senza partite di campionato che scatta il 23 ottobre.

La Cbf Balducci ha annullato l’incrocio con la Bartoccini Perugia in programma domenica alle 16 in Umbria dopo il test di sabato scorso a Macerata vinto dalle ospiti.

La Megabox Vallefoglia che si gode la sua centrale Aleksic nella finale per l’oro mondiale con la Serbia, gioca alle 16.30 contro la quotatissima Scandicci, società che organizza il torneo, e domenica contro una tra Firenze e Busto Arsizio.

Sempre sabato ma alle 16 la Nazionale Femminile di coach Mazzanti contende alle campionesse olimpiche degli Stati Uniti il bronzo mondiale. La squadra del tecnico di Marotta vuole chiudere bene la rassegna mondiale dopo la delusione della semifinale.