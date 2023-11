Pallavolo, La Cucine Lube in trasferta domenica a Milano

CIVITANOVA M. – Col vento in poppa per il successo di prestigio in 5 set contro la Sir Safety Perugia, la Cucine Lube che ha scoperto tutto il potenziale del suo opposto neoacquisto Lagumdzjia gioca domenica alle 18 sul campo dell’Allianz Milano. Il ricordo va subito alla serie di playoff della passata stagione nella quale i milanesi resero dura la vita ai cucinieri

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia dopo la doppia sconfitta interna e quella a Busto Arsizio, ha un’altra trasferta. Il valore dell’avversario, la Savino del Bene Scandicci e il momento delicato delle biancoverdi rendono particolarmente importante l’incontro che si giocherà al PalaWanny di Firenze domenica alle 19.30 con diretta su SkySport. È logico attendersi una reazione di orgoglio dalla Megabox che ha chiuso una settimana orribile ma che ha tutti i mezzi tecnici per fare una grande partita anche contro una delle favorite alla scudetto che per altro il settimana hanno presentato il nuovo libero Beatrice Parrocchiale prelevata da Milano per supplire al grave infortunio occorso ad Enrica Merlo. Dirigono Rossi e Canessa.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata in striscia positiva da 4 partite ospita alle 17 per la settima giornata di andata arriva la neopromossa Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, formazione bergamasca che ha avuto un ottimo impatto con il campionato di Serie A2: massima attenzione quindi in casa arancionero per provare a tenere il passo delle migliori. Prima dell’incontro, coach Saja riceverà il premio come miglior allenatore della scorsa serie A2 dalle mani del direttore della Lega Pallavolo Serie A, Enzo Barbaro

Continuare a vincere è anche l’obiettivo in A2 maschile della Yausa Battery Grottazzolina che, dopo aver battuto agevolmente la BCC Tecbus Castellana Grotte, quinta vittoria in altrettanti incontri per la capolista Grottazzolina, anticipa a sabato sera alle 20.30 il proprio impegno interno contro la Tinet Prata di Pordenone dove Samuele Papi è viceallenatore.

In A3 maschile girone Blu la Smartsystem Fano ospita Casarano con l’obiettivo di riprendere la marcia dopo la prima sconfitta stagionale per i biancorossi subita a Sorrento. La Banca Macerata, invece, reduce dal successo agevole tra le mura amiche contro Palmi, scende a Lagonegro dove militano i marchigiani Michael Molinari e Matteo Pizzichini per un match non certo agevole. Entrambe le marchigiane giocheranno alle 18.