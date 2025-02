Pallavolo, la Cucine Lube in trasferta a Modena

La Yuasa ospita i campioni d’Italia di Perugia, si fermano i tornei femminili per la Coppa Italia. In A2M Fano ospita Porto Viro mentre Macerata attende Aversa. Ancona in A3M ospita Brugherio

CIVITANOVA – Con il vento in poppa e nove successi consecutivi tra tutte le competizioni, la formazione di Giampaolo Medei a quota 39 punti è in trasferta alle 18 sul campo di Modena. Il match contro la Valsa Group è una classicissima della nostra pallavolo e arriva al termine di un’altra occasione di festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia. La squadra, infatti, è stata ricevuta in comune a Civitanova Marche dal sindaco Ciarapica e da alcuni assessori che hanno consegnato una targa celebrativa ai biancorossi con una scritta firmata dal primo cittadino: “Alla LUBE VOLLEY CIVITANOVA, orgoglio della nostra città, esempio di determinazione, talento e spirito di squadra. Con la conquista della Coppa Italia avete scritto un’altra pagina memorabile nella storia dello sport. Con ammirazione e gratitudine.

La Yuasa Grottazzolina dopo l’impresa di superare al tiebreak l’Allianz Milano ne cerca un’altra ancora più roboante ospitando al PalaSavelli alle 16 i campioni d’Italia della Sir Perugia. La febbre da volley nell’intero territorio è altissima. Anche da Perugia è praticamente certo un esodo assoluto di tifosi per raggiungere Porto San Giorgio. I punti in palio contano per Perugia per mantenere il primato ma per la Yuasa per avvicinare in maniera definitiva quel traguardo che si chiama permanenza in Superlega, prima possibile.

Si fermano per un turno i campionati di A1 Femminile e A2 Femminile per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia a Bologna ma nessuna delle marchigiane è protagonista di quest’ultimo atto che assegna il trofeo. La Megabox Vallefoglia, reduce dall’impresa sul campo della Savino Del Bene Scandicci di coach Marco Gaspari, sta lavorando sodo per preparare al meglio il match contro la Fenera Chieri che, in settimana, ha vinto in Turchia sul campo del Galatasaray l’andata della semifinale di Challenge Cup. Le piemontesi sono attese al PalaMegabox martedì 11 febbraio alle 20.30

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata che ha chiuso il girone al 3’ posto a 42 punti, comincerà la Poule Promozione domenica 16 febbraio in trasferta sul campo di Trento allenata dal coach di Marotta Davide Mazzanti, ex CT della Nazionale. Si giocherà molto, 10 partite in 40 giorni ma la squadra di Lionetti ha confermato anche nell’ultimo turno contro Costa Volpino di essere in grandissima crescita.

In A2 Maschile le marchigiane entrambe reduci da un successo al tiebreak utile per il morale e per la corsa salvezza hanno impegni interni. La Smartsystem Fano, dopo i 5 set contro la Conad Reggio Emilia, attende Porto Viro con l’obiettivo di allungare sulla zona rossa. C’è un punto di differenza in classifica tra le due formazioni e vincere significherebbe mettersi alle spalle forse definitivamente un’altra avversaria. La Banca Macerata vincente a Cantù nello scontro diretto torna nel palas amico ospitando Aversa 4’ forza del campionato. L’impegno è proibitivo ma Gabbanelli e compagni hanno il dovere di provarci. Entrambe le partite si giocano alle 18. In A3 maschile il momento nero della The Begin Ancona sconfitta in casa 3-1 da Belluno deve necessariamente chiudersi per ambire alla salvezza. Mancano 4 partite alla fine del Girone Bianco. L’occasione è imperdibile affrontando Brugherio, ultima e staccatissima a 3 punti e ancora senza vittoria. I 3 punti in classifica sono frutto di 3 tiebreak persi. Il roster dei lombardi è giovanissimo e l’obiettivo e fare esperienza. Si gioca domenica 9 febbraio alle 16 al Palarossini Estra Prometeo.