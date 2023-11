Pallavolo, La Cucine Lube in finale di SuperCoppa

A Biella alle 17 in palio il trofeo che manca alla bacheca biancorossa dal 2014. L’avversario è Perugia. Sconfitta Piacenza in semifinale. Turno infrasettimanale di campionato per le altre marchigiane di serie A

BIELLA – Centrato il successo 3-0 in semifinale contro Piacenza dei tanti ex, la Cucine Lube entra proverà a conquistare la quinta SuperCoppa della propria storia. Come l’anno scorso la finale di nuovo tra i cucinieri e Perugia.

La Sir Susa Vim Perugia ha vinto 3-1 sfida contro i campioni d’Italia della Itas Trentino. Si gioca alle 17 sullo stesso campo.

Convincete la prestazione di De Cecco e compagni in tutti i fondamentali. Più che soddisfatto coach Blengini nel dopogara: “Abbiamo giocato una partita molto pulita, ordinata, e soprattutto tutti l’abbiamo giocata con la giusta concentrazione” – ha detto. “I ragazzi sono stati molto bravi a rimanere attaccati al match quando magari si poteva perdere un po’ della necessaria attenzione, ma soprattutto sono stati bravi a interpretarla nella maniera giusta all’inizio. Non scordiamoci infatti che nel primo set eravamo 22 pari”. La partita da vincere peràòè oggi. “E’ una partita che vogliamo onorare giocando una pallavolo che sia in linea con la fatica e il sacrificio che ci hanno accompagnato l’anno scorso, quando ci siamo guadagnati la qualificazione a questa competizione. Trattandosi di una finale dico che è bello esserci, ma naturalmente non è abbastanza”.

Tutti in campo le marchigiane di serie A per il turno infrasettimanale di campionato.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia ha il secondo turno casalingo consecutivo dopo la sconfitta di domenica scorsa per mano di Pinerolo. Al Palamegabox arriva l’ottima Chieri ma la squadra di Pistola deve reagire. Si gioca alle 17

In A2 Femminile alle 17 turno apparentemente agevole per la Cbf Balducci Macerata che, dopo il successo pieno ad Offanengo domenica scorsa, cerca continuità per riavvicinarsi alla vetta. Al Banca Macerata Forum scende l’Oro Cash Picco Lecco che non avrà nulla da perdere.

In A2 maschile la Yuasa Battery Grottazzolina capolista, attende alle 18 la Delta Group Porto Viro per un mercoledì 1 Novembre dunque, in cui la festività auspicabilmente potrà favorire una presenza massiccia di sostenitori al palasport di Grottazzolina, per l’ennesima partita di cartello di questo avvio di stagione.

In A3 maschile turno infrasettimanale per la Smartsystem Fano che mercoledi 1 novembre alle ore 18 ospita il Plus Volley Sabaudia che, in questo inizio di stagione, ha già disputato tre tie break (1 vinto e 2 persi) eappare compagine difficile da affrontare e poco propensa a mollare. I laziali sono guidati dall’ex tecnico della Nova Volley Loreto Leondino Giombini in queste prime gare di campionato hanno mostrato molti alti e bassi. La Banca Macerata sarà ospite della Erm Group San Giustino forte del primo posto in classifica con 8 punti, grazie alle tre vittorie conquistate in altrettante partite del Girone Blu, l’ultima l’ha presa domenica ai danni della QuantWare Napoli. San Giustino invece è in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive, prima il 3-0 patito a Lagonegro, poi il 3-2 di Modica.