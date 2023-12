Pallavolo, la Cucine Lube in campo a Cisterna

CIVITANOVA – Dopo la brutta serata di domenica culminata con la sconfitta nell’8’ giornata di Superlega contro la Itas Trentino campione d’Italia per (0-3), la squadra di Blengini ha voglia di riprendere la corsa.

Per coach Blengini: «Trento ha giocato molto meglio di noi, col servizio ci ha staccato subito da rete, e quello ha fatto una differenza enorme in loro favore. In quei frangenti devi riuscire a sopperire in attacco in maniera veramente importante; quindi, per noi è stato davvero difficile rimanere in partita, riuscire a cambiare l’inerzia. Sapevamo che l’avversario era di qualità, sapevamo che sarebbe servita una prestazione super per fare risultato. Non ci siamo riusciti, merito a loro. Questo è quello che ha detto il campo».

Il calendario intenso propone l’impegno già venerdì 8 dicembre alle ore 18 sul campo di Cisterna di Latina. La classifica dei cucinieri, nonostante la sconfitta, non è cambiata e De Cecco e compagni sono ancora quinti con 13 punti conquistati nei primi nove turni. La Lube deve centrare un finale di girone d’andata perfetto o quasi per provare a entrare tra le migliori quattro classificate e garantirsi così il fattore campo favorevole in vista dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia che inaugureranno in gara unica il 2024.

I biancorossi devono dimostrare di aver resettato dopo la delusione contro Trento e l’anticipo del 9° turno di campionato arriva al momento giusto considerando poi gli impegni europei. Infatti la squadra dovrà andare in Belgio per giocare con il Maaseik, partenza domenica 10 dicembre, in campo martedì 12 alle 20.30.

Da qui a martedì 26 dicembre, capolinea del girone di andata, i biancorossi affronteranno due trasferte su campi difficili, oltre Cisterna anche Piacenza, per poi chiudere in casa contro Verona, altra rivale da prendere con le pinze. Tappe da alternare agli impegni nella Pool E di CEV Champions League, prima in Belgio e poi in casa con Praga in campo giovedì 21 dicembre alle 20.30.