Pallavolo, La Cucine Lube fa un’impresa e resta nella serie

CIVITANOVA M. –Guai a dare per morta questa Cucine Lube che, se non dovesse concludersi in trionfo sarebbe comunque ricordata per la stagione delle rimonte. Non è la prima volta che la Cucine Lube, spalle al muro, ha reagito difendendo ancora una volta il titolo di campioni d’Italia.

Serie allungata, quindi, ad una bella che si annuncia evidentemente sold-out all’Eurosuole Forum martedì 25 aprile. Già prima della partita sarebbe servita un’impresa ma, dopo un’oretta di gioco nel doppio svantaggio dei set la squadra ha trovato ancora una volta la capacità di risalire dimostrando più volte di non darsi per vinta nelle sfide importanti e chiudendo trionfando. Prima parte di partire di marca locale con un Ishikawa imprendibile ma poi il collettivo Lube è uscito alla distanza

Decisivo il salto di qualità in attacco (64% finale contro il 47% di Milano). Match in crescendo per Yant, MVP e top scorer (26 punti con il 70%, 3 ace e 2 muri). Dopo due set altalenanti, capitan De Cecco rispolvera i super poteri e manda in doppia cifra cinque compagni. Utilissimi alla causa i 18 punti di Nikolov e i 17 di Zaytsev. Grande cuore di Anzani e Chinenyeze (22 punti equamente divisi e 3 muri a testa). Da applausi i salvataggi di Balaso.

Nel finale di match decisivo il centrale azzurro Simone Anzani che ha detto: “Quando abbiamo le spalle al muro riusciamo sempre a trovare le risorse giuste per portare a casa la pelle, ormai è un dato di fatto. Oggi, quando Milano conduceva due set a zero, ce la siamo vista brutta ma non abbiamo mollato, siamo riusciti ad alzare il livello sia a muro che in difesa, e alla fine siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che ci mantiene in corsa per la Finale. Il desiderio di andare a Gara 5 era davvero molto forte in tutti noi”.

Nulla da fare a Ortona la Vigilar Fano battuta nettamente 3-0 nella serie promozione del campionato di A3 maschile. Gara sottotono per i virtussini che solo a piccoli tratti sono stati in partita mentre gli abruzzesi, trascinati da Marshall, Bertoli e Bruno hanno azzeccato la serata e mai sono stati in difficoltà. Ora per i biancorossi c’è un’altra occasione di centrare la promozione attraverso i playoff ma sarà lunga e difficile.

Game over in A1 Femminile, per la Megabox Vallefoglia battuta nettamente dalla Wash4green Pinerolo. Sono le piemontesi a qualificarsi con merito al Round Robin per la Challenge Cup. Peccato un finale del genere forse favorito dalle tante voci di mercato relative alla prossima stagione e addirittura l’annuncio dell’ingaggio della schiacciatrice Beatrice Gardini ancora con la stagione in corso. Il malessere di una stagione particolare è nelle parole di Valeria Papa: “sono dispiaciuta, perché non si doveva finire la stagione in questo modo. Non siamo state mai in partita e se questa era la partita da dentro-o-fuori e la giochiamo in questo modo è giusto che siano altri a passare il turno. Complimenti a Pinerolo, hanno meritato. Il bilancio della stagione? È stata complicata e questo gruppo poteva ottenere di più”.