Pallavolo, la Cucine Lube fa festa al PalaPanini vincendo 3-0

Secondo successo in 4 giorni per la squadra di Blengini che piazza un altro 3-0. Megabox in casa generosa ma ancora sconfitta. La Cbf Balducci a Melendugno suona la settima, Grottazzolina senza problemi contro Brescia. Banca Macerata in vetta

CIVITANOVA – Spinta da oltre 100 cuori biancorossi la Cucine Lube Civitanova sbanca il PalaPanini di Modena centrando un’impresa sfuggita nelle ultime due stagioni e vincendo contro i padroni di casa della Valsa Group Modena in tre set (20-25, 19-25, 20-25). Rotto il tabù in Emilia e approdo ad 11 punti in classifica. Le assenze tra gli emiliani hanno semplificato il compito di De Cecco e compagni che hanno giocato una partita di sostanza confermandosi in crescita. Mercoledì 22 novembre i cucinieri esordiranno in casa nella Pool E della Cev Champions League contro i rumeni del Galati.

Ancora nessun punto per la Megabox Vallefoglia che incassa la 5’ sconfitta consecutiva contro la capolista Igor Novara. Partita bella e combattuta chiusa 0-3 ma con parziali terminati col minimo scarto a cospetto di un’avversaria tra le candidate allo scudetto. Per la squadra di Pistola segnali importanti di ripartenza grazie al rientro anche di Mancini e soprattutto di Mingardi autrice di 20 punti e primo riferimento offensivo. Dopo le big in serie Scandicci e Novara ora per la Megabox si prospetta l’anticipo televisivo sabato 25 alle 20.30 in diretta su Raisport sul campo di Trento ultima della classifica. E’ ora di tornare a vincere.

Prosegue la corsa in A2 maschile della Yuasa Grottazzolina che supera Brescia 3-1 al termine di una partita molto combattuta dopo un avvio deciso dei locali spinti dal solito grande entusiasmo del PalaGrotta. I ragazzi di Ortenzi vanno avanti 2-0 poi cedono in volata il 3’ set chiudendo nella quarta partita in un finale palpitante e aggiudicandosi i 3 preziosi punti. Per i gialloblù è la 7’ vittoria che conferma il primato in classifica con 4 punti di vantaggio su Prata di Pordenone. Sabato 25 novembre trasferta alle ore 20:30, la Yuasa giocherà in casa della Pool Libertas Cantù.

In A2 Femminile anche la Cbf Balducci Macerata vince per la 7’ volta consecutiva sul campo di Melendugno e, considerando la sconfitta di Montecchio Maggiore a Olbia, Fiesoli e compagne agganciano le venete in vetta al girone B. Poco tempo per godersi il riposo o per riflettere su un gioco non esaltante, perché mercoledì 22 al Banca Macerata Forum si gioca un nuovo turno infrasettimanale ospitando alle 20.30 la Hermaea Olbia che vorrà provare a sgambettare la nuova capolista. A 19 punti infatti ora sono in 3 comprendendo anche l’Esperia Cremona. Montecchio e Cremona saranno le avversarie delle arancionere nei prossimi due weekend.

In A3 maschile big match al Palaallende di Fano dove la Smartsystem supera 3-0 nel big match Lagonegro con parziali a 17-22-21. Con lo stesso risultato la Banca Macerata ha superato l’Aurispa Lecce restando in vetta a quota 17 e un punto più dei fanesi.