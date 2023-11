Dopo la sconfitta di Milano e il successo nel turno infrasettimanale contro Catania la squadra di Blengini è in trasferta in Emilia

CIVITANOVA – Dopo il successo scacciapensieri contro la matricola Farmitalia Catania la Cucine Lube Civitanova affronta domenica per la 6ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca, uno dei match più affascinanti sul campo della Valsa Group Modena. Juantorena e compagni non se la passano bene e per i cucinieri può essere un’occasione da sfruttare a pieno per trovare tre punti pesanti in trasferta dopo il brutto stop di Milano in un campo sempre affascnante come il PalaPanini. Il match si giocherà domenica alle 16 e i ragazzi di Blengini potranno contare sul sostegno e sul tifo di un migliaio di tifosi in arrivo dalle Marche. Dirigono Vagni e Zavater. Mercoledì 22 novembre alle ore 20.30, la squadra tornerà in campo per il match casalingo in notturna che segnerà l’esordio stagionale contro i rumeni dell’Arcada Galati nel più prestigioso torneo europeo per Club nella Pool E.

Restando alla massima serie ma femminile, la Megabox Vallefoglia reduce da 4 sconfitte consecutive ospita al PalaMegabox la capolista Igor Novara di coach Lorenzo Berardi. Le piemontesi sono reduci dalla sconfitta in casa con Milano primo stop stagionale e cercheranno un pronto riscatto. Si gioca domenica alle 17 a Pesaro dove le biancoverdi non hanno ancora vinto. Tra le padrone di casa tornano a disposizione Mancini e Mingardi e più che i punti Kosheleva e compagne dovranno inseguire una prestazione di livello.

L’indomabile Yuasa Grottazzolina in A2 maschile vuole proseguire la corsa in casa contro Brescia. Si gioca alle 18. Nella solita attesa bolgia del Palagrotte i ragazzi di Ortenzi puntano a non distrarsi per non lasciare margine ad una formazione avversaria che non va sottovalutata e che è 5’ in classifica con 12 punti, 5 in meno di Breuning e compagni.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata scende sul campo di Melendugno con l’obiettivo di sfruttare l’occasione di accorciare sulla vetta. Le pugliesi chiudono la classifica del girone D a braccetto con Offanengo che sarà in trasferta a Mondovì. Fiesoli e compagne giocheranno domenica alle 17 conoscendo già il risultato della capolista Montecchio Maggiore che anticipa l’impegno contro Olbia in trasferta a oggi alle 15.

In A3 maschile big match al Palaallende di Fano dove la Smartsystem alla partita casalinga consecutiva, ospita Lagonegro alle 18. I lucani nell’ultimo turno hanno ceduto al tiebreak in casa contro l’altra marchigiana la Banca Macerata che ha anch’esso un impegno interno in contemporanea contro Aurispa Lecce