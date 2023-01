Pallavolo, la Cucine Lube domenica a Verona. Ferma la A1 Femminile

Dopo i successi di Champions la squadra di Blengini gioca domenica a Verona alle 18. Anticipo casalingo stasera per la Videx Grottazzolina. Domenica in campo in casa sia la Vigilar Fano che la Med Store Macerata

CIVITANOVA – Reduce da tre sconfitte consecutive in Superlega, la Cucine Lube deve ritrovare il successo campionato dopo averlo fatto già mercoledì in Cev Champions per chiudere la serie nera e restare agganciata al treno delle inseguitrici di Perugia in vista di un buon piazzamento nella griglia playoff. I ragazzi di Blengini saranno di scena domenica alle 18 sul campo della WithU Verona di coach Stoychev per la 6’ giornata di ritorno della Superlega. I veneti nelle ultime uscite hanno perso con due big come Perugia e Trento ma hanno battuto nello scorso weekend l’Allianz Milano proprio tra le mura amiche.

Per la Lube le cui voci di distacco a fine stagione dal tecnico Blengini sono state smentite dallo stesso coach piemontese, è un’ulteriore occasione di riscatto contro un avversario per nulla arrendevole. Dirigono Zavater e Goitre. I veneti in classifica hanno 22 punti, 4 in meno di De Cecco e compagni.

Segna il passo il campionato di serie A1 Femminile che si godrà la Final Four di Coppa Italia a Casalecchio di Reno senza marchigiane coinvolte, Megabox e Cbf Balducci si sono incontrate ieri per un allenamento congiunto di preparazione alla ripresa delle ostilità che per Macerata significherà la trasferta a Firenze mentre per Vallefoglia l’impegno interno contro Pinerolo. Nell’incontro amichevole si è imposta la formazione di casa per 4-0.

In A2 maschile anticipo del sabato per la Videx Grottazzolina che al Palagrotta ospita il fanalino di coda Motta di Livenza alle 20.30. Dopo il successo dello scorso weekend contro Reggio Emilia, per Vecchi e compagni è l’occasione giuste per allungare ancora sulla zona salvezza ritrovando quella continuità di risultati persa a cavallo del nuovo anno.

In A3 maschile per la 5’ giornata di ritorno del Girone Bianco la Med Store Macerata al 4’ posto ospita domenica alle 18 Brugherio terz’ultima in classifica, mentre la capolista Vigilar Fano alle 19 attende la Geetit Bologna.