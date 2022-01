Pallavolo, la Cucine Lube doma Monza in un’ora

Weekend molto positivo per la squadra di Blengini che vince facile. Molto bene anche la Cbf Balducci alla ripartenza. Niente da fare per la Megabox a Chieri. Male la MedStore a San Donà

CIVITANOVA – Il weekend del volley di serie A sorride alla Cucine Lube Civitanova apparentemente per nulla scossa dalle notizie di mercato che danno il capitano Simon lontano dall’Eurosuole Forum per le prossime stagioni. Il netto 3-0 con parziali a 19-19-17 ai danni di una Vero Volley Monza insolitamente spenta, mantiene i cucinieri in seconda posizione in classifica ora a 4 punti dalla capolista.

Per coach Blengini «La vittoria e i tre punti in questo campionato non sono mai scontati. L’impatto della squadra sulla partita è stato un aspetto importante di oggi: con i favori del pronostico, se non si impattano bene queste sfide, c’è il rischio di rincorrere, di innervosirsi e di non trovare il ritmo di gara. Abbiamo gestito bene comprendendo che una squadra come Monza non aveva niente da perdere e non avrebbe mollato, nonostante l’assenza dell’opposto titolare: il terzo set lo ha dimostrato, ma siamo stati lì, abbiamo trovato il momento per allungare e abbiamo gestito il vantaggio. La squadra sta resistendo e sta stringendo i denti, ora dobbiamo ragionare giorno per giorno perché ci possono essere delle sorprese, anche last minute. Occorre guardare quello che si ha: l’atteggiamento e la vittoria sono state positive».

Mercoledì (26 gennaio) i cucinieri attendono la visita degli sloveni di Maribor per il turno di Champions.

Nulla da fare per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che, priva di Bjelica, non ha avuto scampo a Chieri con parziali a 19-18-22. In classifica, il successo di Roma spedisce le biancoverdi in zona rossa.

Molto bene invece la Cbf Balducci Macerata in A2 femminile finalmente in campo nel 2022. Netto 3-0 ai danni del fanalino di coda Altino e Malik di nuovo in campo dopo oltre due mesi e autrice di 10 punti. La condizione dell’opposta israeliana non può che crescere. Domenica big match a Busto Arsizio al quale la squadra di Paniconi arriva da capolista.

Rinviato il derby di A3 maschile tra Vigilar Fano e Videx Grottazzolina, la Med Store Tunit Macerata ha subito una sconfitta netta a San Donà di Piave.