Pallavolo, la Cucine Lube deve ripartire, La Megabox cerca l’impresa

VALLEFOGLIA – Il turno sulla carta proibitivo per molte è la migliore notizia per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che domenica alle 17 ospita al PalaCarnaroli di Urbino la Igor Novara. Le due squadre lottano per obiettivi molto diversi e attraversano momenti di certo non simili. Le biancoverdi, dopo l’infortunio di Kosheleva, devono guardarsi alle spalle e sperare anche nei passi falsi delle concorrenti.

Oltre a Vallefoglia-Novara si giocano partite dal pronostico altrettanto chiuso come Scandicci-Roma, Perugia-Conegliano, Busto – Trentino, Firenze-Monza, Chieri-Bergamo, Cueno-Casalmaggiore.

Saranno gli scontri diretti a decidere probabilmente le sorti della lotta salvezza nella quale la Megabox parte in vantaggio ma con un calendario difficilissimo e solo il doppio scontro diretto con Roma per aggiungere verosimilmente altri punti.

L’umore non è migliore nemmeno in casa Cucine Lube. I ragazzi di Blengini hanno incassato il colpo della secca sconfitta di mercoledì in Champions che li costringerà, per non uscire anzitempo dalla massima competizione europea ancora una volta ai Quarti come l’anno scorso, a compiere mercoledì 16.3 alle 20.30 un’impresa in Polonia.

Intanto però c’è da vincere il match di campionato a Verona, recupero della 4’ giornata di ritorno, perché lo stop nel recupero a Modena sabato ha complicato anche la rincorsa al 2’ posto. Gli infortuni stanno condizionando pesantemente la stagione dei cucinieri. Si gioca sabato alle 18 in diretta su RaiSport. Domenica prossima poi, ultima giornata di regular season in trasferta a Perugia anche se i cucinieri devono recuperare anche il match con Milano.

Ferma la Cbf Balducci Macerata che esordirà nei playoff di serie A2 femminile nel prossimo weekend, torna in campo la A3 maschile dopo la parentesi di Coppa Italia.

Smaltita la delusione per non aver conquistato il trofeo, la Videx Grottazzolina è in trasferta a Portomaggiore. Big match interno per la Med Store Tunit Macerata contro Pineto. Entrambi i match si giocano domenica alle 18. La Vigilar Fano anticipa sabato sera alle 20.30 sul campo di Savigliano, match fondamentale per la corsa salvezza.