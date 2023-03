Pallavolo, la Cucine Lube comincia l’avventura nei playoff

Oggi anticipo per la Megabox Vallefoglia in A1F alle 18 in casa contro Chieri e il derby di A3 maschile alle 20.30. La Cbf Balducci domenica alle 17 ospita Busto A., la Videx Grottazzolina a Cuneo

CIVITANOVA – Dopo l’eliminazione dalla Cev Champions e la conseguente delusione cocente patita, alla Cucine Lube non restano che i playoff scudetto. Stesso destino beffardo al Golden Set è toccato a Trento eliminati dallo Zaksa. In Superlega scatta la serie al meglio delle 5 partite contro la With Verona di coach Stoychev. Si comincia domenica alle 18 sempre all’Eurosuole Forum con diretta su Rai Sport per poi proseguire mercoledì in Veneto e ritornare domenica successiva ancora a Civitanova.

Il resto del quadro dei Quarti vede l’incrocio tra Perugia e Milano, si comincia sabato alle 18 in Umbria anch’essa con diretta su Raisport, Trento-Monza e Modena-Piacenza.

In A1 Femminile anticipo del sabato per la Megabox Vallefoglia che cercherà di lasciarsi alle spalle la sconfitta bruciante di domenica con Casalmaggiore. Si gioca al PalaCarneroli di Urbino oggi alle ore 18, con Chieri che viene da due sconfitte consecutive ma che punta ancora al quarto posto al termine della stagione regolare. Le biancoverdi inseguono un posto nei playoff ma la corsa è tutta in salita. Meglio guardare al futuro e, in quest’ottica, si inserisce la conferma per un’altra stagione della capitana Kosheleva.

Impegno interno per la Cbf Balducci Macerata domenica alle 17 contro la E-Work Busto Arsizio. Con le speranze salvezza ridotte al lumicino e un verdetto solo da scrivere, la squadra di Paniconi cercherà almeno di fare punti e tornare alla vittoria che manca da 3 mesi.

In A2 maschile dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Porto Viro, la Videx Grottazzolina è in trasferta domenica alle 18 a Cuneo per l’undicesima giornata di ritorno, terz’ultima della regular season. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 31 in 9’ posizione e fare punti è l’obiettivo di entrambe per cementare la salvezza. Dopo due turni interni e la vittoria a Bergamo al tiebreak nell’ultima trasferta, per i ragazzi di Ortenzi il turno è complicato anche perché i piemontesi in settimana hanno esonerato coach Giaccardi promuovendo il tecnico delle giovanili Francesco Revelli.

In A3 maschile sabato alle 20.30 al Banca Macerata Forum derby ricco di contenuti tra la Med Store Tunit reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia persa in casa, e la capolista Vigilar Fano che ha riposato nello scorso weekend.