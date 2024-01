Pallavolo, la Cucine Lube cerca l’acuto in casa della Sir

Dopo la sconfitta in Champions la Cucine Lube è in trasferta a Perugia per un anticipo di playoff. La Megabox e la Cbf Balducci in casa

CIVITANOVA – Alle 18 la Cucine Lube Civitanova farà visita alla Sir Susa Vim Perugia per la 3ª giornata di ritorno della Regular Season. In campo al PalaBarton l’asticella si alza ulteriormente nel calendario biancorosso di SuperLega Credem Banca. In campionato la Cucine Lube Civitanova è quarta a 25 punti con quattro lunghezze di ritardo dal podio dopo il successo interno centrato in tre set con Padova. La Sir Susa Vim Perugia occupa la seconda piazza a -3 dalla capolista Trento e nell’ultimo match ha superato Monza con il massimo scarto. Per espugnare il campo umbro ci vorrà una prestazione corale in tutti i fondamentali a partire dalla ricezione che sarà messa sotto pressione dalla qualità del servizio di casa. Difficile ma non impossibile. Tra gli ex in campo anche Ivan Zaytzev. I cucinieri avranno al seguito un centinaio di tifosi biancorossi.

In A2 maschile seconda gara interna consecutiva per la Yuasa Battery che alle ore 18 ospiterà tra le mura amiche la Sieco Service Ortona. Umori diametralmente opposti tra le due formazioni: da un lato Grottazzolina, capolista con sei punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, dall’altro Ortona, fanalino di coda con 9 punti su 15 partite giocate, in coabitazione con Castellana Grotte che però deve ancora recuperare un match. Guai a fermarsi a guardare la classifica però, perché la gara odierna, i cui favori del pronostico pendono nettamente a favore dei padroni di casa, nasconde in realtà delle insidie importanti.

In A3 maschile trasferta di campionato a Napoli per la Banca Macerata capolista che vuole riscattare l’eliminazione in Coppa Italia come la Cbf Balducci che in A2 Femminile in più ha salutato coach Saja affidando la squadra al secondo Michele Carancini. Alle 17 ad affrontare le arancionere prime in classifica arriva Melendugno, partita da non sottovalutare, senza trascurare i problemi di formazione che stanno condizionando il momento. Per coach Carancini alla prima panchina in A2 da capo allenatore “l’obiettivo resta lo stesso e la squadra farà il massimo contro un avversario in grande crescita”. Reduce dalla vittoria a San Giustino la Smartsystem Fano con coach Mastrangelo in panchina, ha il match casalingo alle ore 18 contro Bari: « Archiviamo la Coppa e pensiamo a Bari – afferma il centrale Gabriele Maletto – vogliamo continuare a far bene anche in campionato » . Il Just British Bari si trova invischiato nelle zone basse della classifica ed è assetato di punti.

In A1 Femminile con il vento in poppa grazie al successo contro Bergamo, la Megabox Vallefoglia affronta il secondo turno casalingo consecutivo ospitando la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. Si gioca alle 17 al PalaMegabox. Finora il rendimento delle biancoverdi reduci da 3 successi interni consecutivi è stato eccellente contro formazioni alla portata nei cosiddetti scontri diretti e il successo già in Piemonte induce all’ottimismo.