Pallavolo, la Cucine Lube cerca la riscossa prima della SuperCoppa

I cucinieri giocheranno domenica a Padova prima di prepararsi alla Final Four di Supercoppa Italia. Torna in casa la Megabox mentre la Cbf Balducci è ad Offanengo

CIVITANOVA – Dopo la sconfitta all’esordio, la Cucine Lube Civitanova è in trasferta sul campo di Padova alle 15 alla Kioene Arena. Il risultato severo all’esordio non cancella dal volto dell’opposto Matheus Motzo la soddisfazione per il debutto nella massima serie con la maglia dei vicecampioni d’Italia. Chiamato in causa da coach Blengini in una fase delicata dell’incontro, l’attaccante arrivato quest’estate dalla Kemas Lamipel Santa Croce ha portato vivacità alle offensive del team di casa realizzando i suoi primi punti. Per il giovane opposto, « sinceramente non mi ero mai fermato troppo a fantasticare sul mio esordio. A Civitanova lavoro con impegno dal primo giorno nel tentativo di dare un contributo alla squadra e di esprimere al massimo le mie potenzialità. Il risultato non ci ha premiato nella prima giornata, ma la sensazione di aver dato una mano ai compagni con un buon impatto nel terzo set ha lenito almeno in piccola parte il dispiacere per l’epilogo dell’incontro. Ora vogliamo migliorare il feeling in campo e riscattarci al più presto, ma senza frenesia » .

Dopo la partita la squadra partirà direttamente per trasferirsi a Biella in vista della Semifinale di Supercoppa contro Piacenza dei tanti ex.

Dopo il secondo successo esterno consecutivo per la Megabox Vallefoglia c’è il ritorno a casa ospitando al PalaMegabox di Pesaro domenica alle 17 la Wash4Green Pinerolo. Mercoledì poi ci sarà il primo turno infrasettimanale stagionale con le ragazze di coach Pistola che incroceranno un’altra piemontese come Chieri. Le biancoverdi arrivano al doppio impegno col vento in poppa e con la voglia di regalare al nuovo pubblico di casa il primo successo dopo l’approdo a Pesaro.

Cerca un successo pieno anche la Cbf Balducci in A2 femminile nella trasferta ad Offanengo e sarebbe il primo dopo le vittorie al tiebreak. La squadra di Saja, molto rinnovata, sta avendo bisogno di un comprensibile momento di rodaggio e di amalgama in partite vere e il doppio turno ravvicinato prima contro Offanengo a cui seguirà il match interno contro un’altra lombarda come Lecco, sembra l’occasione giusta per fare il pieno, accelerare in classifica e trovare nuovo entusiasmo.

In A2 maschile la Yuasa Battery non ha certo bisogno di trovare entusiasmo considerando il successo nella prima trasferta stagionale sul campo della coriacea Conad Reggio Emilia. I ragazzi di Ortenzi sono una grande realtà di questo campionato, non più una sorpresa, e il match sul campo di Ortona di domenica alle 18 rappresenta un ulteriore spartiacque per confermare tutto quanto di buono si sta dicendo su Breuning e compagni.

In A3 maschile girone Blu la Banca Macerata ospita la Quantware Napoli reduce dal 3-2 di domenica scorsa a Fano. I biancorossi invece si sono imposti a Casarano 3-0 e intendono coltivare ambiziosi sogni di alta classifica mantenendo la vetta della graduatoria che oggi condividono con Lagonegro.

La Smartsystem Fano invece scende a Bari affidandosi ai soliti Michalovic, e Merlo per non perdere contatto dal vertice contro un avversario di valore ma non irresistibile.