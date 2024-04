Pallavolo La Cucine Lube cerca il sorriso

Dopo le dimissioni di Blengini la squadra di coach Romano Giannini in casa contro Cisterna vuole tornare al successo e tenere aperto il discorso 5’ posto. La Yuasa cerca il pass a Ravenna. Macerata e Fano in campo in A3

CIVITANOVA – La sconfitta a Padova, le dimissioni di Blengini, la sconfitta in casa con Verona sono tutti elementi della settimana nera della Cucine Lube che però ha l’occasione di ritrovare un po’ di serenità e punti pesanti stasera in casa alle 18 contro Cisterna.

Il playoff per il 5’ posto non è finito e, nonostante la sconfitta con Verona, può raddrizzare la propria classifica e ritrovare la via del successo per provare a raggiungere un posto nella prossima Challenge Cup.

Vista la classifica, la sfida con il team di Guillermo Falasca potrebbe essere l’ultimo match interno stagionale anche in caso di qualificazione alla fase successiva. A 3 punti in coabitazione con la Pallavolo Padova, ma quinti in graduatoria per via del quoziente set inferiore rispetto, gli uomini di Romano Giannini devono imporsi contro i rivali pontini, che al momento hanno messo in cascina un punto in più. Una sconfitta, invece, potrebbe compromettere il passaggio alle Semifinali in gara unica del prossimo 22 aprile. La Lube chiuderà il Girone Play Off 5° Posto mercoledì 17 aprile alle ore 20.30 al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025.

Per Romano Giannini “ci aspetta una partita difficilissima perché veniamo da due sconfitte nette. Questa situazione rende più complicata la preparazione della sfida contro una rivale che arriverà a Civitanova con tanta carica agonistica. In questo momento siamo un po’ fragili. Un successo ci aiuterebbe a sbloccarci!”

Nei playoff di A2 maschile dopo il successo della Yuasa Battery nella gara 1 della serie di semifinale playoff per 3-1 in rimonta sulla Consar Ravenna, coach Ortenzi ha confermato che “ci abbiamo messo un po’ per entrare in partita col servizio ed a muro-difesa, le cose che di solito ci vengono bene. Ravenna veniva da un buon momento e nel primo set hanno attaccato con l’80%, difficile contrastarli. Da lì la partita è cambiata, siamo stati bravi a trovare dei punti diretti in battuta che ci hanno dato la scossa, e siamo stati sempre dentro la partita, toccato tanto a muro e contrattaccato con maggiore lucidità. Il quarto non è stato un set da playoff, ce lo prendiamo ma da domani si azzera tutto.” Al via gara 2 oggi alle 18 a Ravenna. In caso di successo dei romagnoli ci si rivedrà mercoledì al PalaGrotta.

In A3 maschile sempe alle 18 al Banca Macerata Forum in campo per la gara 2 che vedrà la Volley Banca Macerata cercare la vittoria contro la Gabbiano Mantova. I lombardi hanno vinto l’andata. In caso di successo dei marchigiani, appuntamento domenica prossima per gara 3 a Mantova. Alle 19 in campo la Smartsystem Fano al PalaAllende per gara 1 dei quarti contro i veneti di Motta di Livenza. Ritorno domenica prossima.