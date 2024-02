Pallavolo, la Cucine Lube all’esame di Cisterna

Ferma la serie A Femminile per le finali di Coppa Italia, i cucinieri cercano punti contro l’insidiosa formazione pontina. In casa anche le marchigiane di A2 e A3 maschile. Nikolov alla Lube fino al 2028

CIVITANOVA – Se la sconfitta di Trento nel turno infrasettimanale avrà lasciato scorie sulla Cucine Lube che veniva da 4 vittorie, lo scopriremo alle 18 quando i ragazzi di Blengini se la vedranno con Cisterna di Latina.

Altro quesito da risolvere è quali saranno le condizioni di Alex Nikolov. Il bulgaro per altro ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2028 confermando di voler rimanere a Civitanova a lungo. Con la perdurante assenza di Zaytzev, i cucinieri erano contati in posto 4 contro la capolista mercoledì e soprattutto questo Nikolov, convinto e in costante crescita, fa molto comodo.

A proposito di atleti in crescita grande soddisfazione perché il centrale biancorosso Barthelemy Chinenyeze è stato nominato dalla Lega Pallavolo Serie A il Credem Banca MVP del mese di gennaio grazie alle sue grandi performance nei match di Regular Season.

Poco prima del fischio d’inizio dell’incontro in programma oggi contro Cisterna Volley all’Eurosuole Forum, partita valevole per il 9° turno di ritorno, l’atleta transalpino riceverà il prestigioso riconoscimento di Lega per mano di Simona Sileoni, presidente biancorossa. Particolarmente felice il centrale francese: «Vista la grande qualità della SuperLega, sono onorato di ricevere il premio di migliore tra i migliori per il mese di gennaio. Non me l’aspettavo. Per me è una grande soddisfazione perché in Italia è durissimo essere MVP e lo è ancor di più per un centrale, fatta eccezione per un fuoriclasse come Simon. In passato mi capitava sporadicamente, ora festeggio questo riconoscimento grazie agli exploit ravvicinati con Milano e Catania. L’abilità in attacco ha fatto la differenza. Gli attestati di stima sono graditi, ma ciò che conta è essere utile alla Lube».

La Cucine Lube giocherà conoscendo già il risultato di Piacenza prossimo avversario dei cucinieri e antagonista alla conquista del 3’ posto in Regular Season che non è un dettaglio e che sarà attesa a Civitanova nel turno prossimo per lo scontro diretto. Simon e compagni ospitano Taranto sabato alle 18.

Ferma la serie A Femminile per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia, che si contenderanno Conegliano e Milano oggi pomeriggio a Trieste, la Megabox prepara il match di domenica prossima contro Novara che ieri ha perso 3-1 a Casalmaggiore nel recupero, mentre la Cbf Balducci battuta mercoledì a Messina, deve ritrovare smalto in vista del match di domenica 25 febbraio in casa contro la Futura Giovani Busto Arsizio che oggi gioca la finale di Coppa Italia di A2 contro la Bartoccini Perugia.

In A2 Maschile alle 16 al PalaGrotta, la Yuasa Battery ospita Cantù dopo il successo sofferto quanto meritato a Brescia in rimonta in una giornata di campionato che ha vissuto anche di tante sorprese, sovvertendo ampiamente i favori del pronostico considerando gli scivoloni di Prata e Cuneo a domicilio delle ultime della classe, rispettivamente Ortona e Castellana Grotte. La squadra di Ortenzi si presenta al match con 4 punti di vantaggio che ha anticipato e vinto il suo match della 8’ giornata di ritorno.

In A3 maschile parola d’ordine è riscatto per le marchigiane. La Smartsystem Fano ospita Palmi alle 16 mentre alle 18 la capolista Banca Macerata attende la Plus Volley Sabaudia.