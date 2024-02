Pallavolo, la Cucine Lube alla caccia del 3° posto

Trasferta oggi a Novara per la Megabox. Grottazzolina (A2M) a Ravenna. Cbf Balducci in cerca di riscatto

CIVITANOVA – L’ultima partita in casa della prima fase di SuperLega Credem Banca per la Cucine Lube Civitanova significa ospitare la Gas Sales Bluenergy Piacenza, domenica alle ore 16 per il 10’ turno di ritorno della Regular Season.

I cucinieri sono reduci dalla trasferta in Turchia per il ritorno dei Quarti di finale della CEV Champions League giocata mercoledì contro l’Halkbank di Ngapeth e Nimir e vinta 3-1. Il successo è importantissimo considerando i precedenti approcci ai Quarti di finale di andata dei cucinieri sempre perdenti. Ora la qualificazione davanti al pubblico di casa sarà in palio mercoledì 28 febbraio alle 20.30. In settimana è arrivato anche il rinnovo di Chynenyeze che, con Nikolov, costituiscono il presente e il futuro della Cucine Lube.

Dopo la sosta per lasciare spazio alla Coppa Italia, vinta dall’Imoco Conegliano (A1) e dalla Bartoccini Perugia (A2), torna la serie A Femminile. In A1 la Megabox Vallefoglia di coach Pistola è in trasferta oggi alle 19 sul campo dell’Igor Novara reduce dalla gara di andata della finale di Challenge Cup contro le francesi di Nantes vinta 3-0 nella quale ha esordito anche il nuovo acquisto Markova. Novara è 3’ in classifica a due punti da Milano e con un punto da difendere su Scandicci ma la squadra di Andrea Pistola non intende salire in Piemonte recitando il ruolo di vittima sacrificale perché alle biancoverdi servono punti playoff.

In A2 la Cbf Balducci Macerata insegue il ritorno alla vittoria ospitando domenica al Banca Macerata Forum nell’inedito orario delle 15 la Futura Giovani Busto Arsizio sconfitta nella finale di Coppa Italia. Le bustocche sono seconde in classifiche e saldamente all’interno del quartetto playoff. Per la squadra di Carancini invece il traguardo è tutto da conquistare e, in questa ultima giornata di andata del minitorneo di Pool Promozione un altro passo falso non è contemplato. Rescisso il contratto con l’infortunata Korhonen.

In A2 Maschile la Yuasa Battery dopo il successo sofferto quanto meritato contro Cantù affronta la temibile trasferta di Ravenna quarta in classifica e reduce da due sconfitte consecutive al tiebreak. I gialloblù sono a quota 52, 7 di vantaggio su Siena. A 43 punti c’è Cuneo seguita proprio dalla Consar Ravenna di coach Marco Bonitta e da Prata di Pordenone. Si gioca domenica alle 18.

In A3 maschile dopo il doppio successo sia della Smartsystem Fano in casa contro Palmi e della capolista Banca Macerata contro la Plus Volley Sabaudia la 9’ giornata vede i fanesi in trasferta sul campo di Modica sabato alle 16.30 nell’anticipo mentre domenica alle 20 i maceratesi attendono Sorrento. La Banca Macerata è prima con 47 punti, 7 più di Lagonegro seconda e ben 9 più di San Giustino. Fano è quarta a quota 37.