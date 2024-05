Pallavolo, la Cucine Lube accoglie Santiago Orduna

CIVITANOVA – Nella linea giovane voluta dalla Cucine Lube per riportare il club al vertice nel giro di pochi anni, c’è spazio per un’eccezione che però potrebbe avere un peso specifico importante nell’economia del gioco, dell’equilibrio complessivo, delle fortune stesse del percorso.

Con queste premesse arriva l’ingaggio con contratto biennale di un veterano del grande volley, l’italo-argentino Santiago Orduna, classe ‘83, 183 cm d’altezza, nativo di Buenos Aires. Un atleta di grande esperienza. Reduce dall’annata a Catania, dopo il “triplete” dell’anno precedente in A2 con Vibo Valentia, il nuovo arrivato si appresta ad affrontare la stagione n. 17 in Italia

Mercoledì 29 maggio allle ore 18.00, all’Eurosuole Forum, è in programma la presentazione ufficiale dell’atleta

Santiago Orduna si è formato in Argentina arrivando in Italia in A2 a Catania nella seconda categoria nazionale nel 2008/09. Poi Città di Castello, Reggio Emilia (2011/12-2012/13), Padova (2013/14), Modena con cui vince la Supercoppa, Ravenna, con cui alza al cielo la Challenge Cup, quattro stagioni a Monza dove strappa applausi per quattro stagioni vincendo anche una Coppa CEV. L’ultima annata a Catania.

Per coach Giampaolo Medei: «Santi ha disputato innumerevoli stagioni in SuperLega sempre a un ottimo livello. Gli avversari fanno molta fatica a leggere il suo palleggio e anche per questo riesce sempre a gestire bene le sue squadre. Da lui ci aspettiamo un aiuto importante per la prossima stagione sotto due aspetti: contribuire alla qualità tecnica del nostro gioco con le sue qualità e mettere la sua esperienza al servizio dei giovani vestendo i panni di guida e punto di riferimento per favorire la crescita e il consolidamento degli emergenti in un torneo difficile come la SuperLega, che Santi conosce veramente bene».

Raggiante Orduna: «Ringrazio il dg e la società per la fiducia. Vestire la maglia della Lube per me è quasi il coronamento della carriera, la realizzazione di un sogno, si tratta del Club con cui ho sempre desiderato giocare. Avere questa chance dopo tanti anni di militanza in Italia è ancora più bello. Lo considero un premio per le qualità, le caratteristiche di gioco e l’impegno investito nel mio percorso. Ho ancora tanta grinta e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Anche l’idea di tornare a giocare le coppe mi entusiasma».

Conseguentemente si è chiusa dopo una stagione l’avventura di Jacob Thelle in biancorosso. Approdato in biancorosso dopo essersi messo in luce a più riprese nel campionato statunitense dei college, l’atleta ha subito dimostrato la propria dedizione con l’impegno in palestra. Da ricordare il suo contributo al palleggio nel match di ritorno dei Quarti di CEV Champions League contro Ankara e al servizio nella fase calda dei Play Off 5° Posto. La società ha seguito il giocatore anche nel periodo post campionato per risolvere una problematica fisica. Thelle nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio destro in artroscopia. L’operazione, effettuata presso la Clinica Villa Pini di Civitanova dal professo Raul Zini, alla presenza del responsabile sanitario biancorosso Mariano Avio, è perfettamente riuscita.

Orduna è il quarto volto nuovo dopo Loepkki, Boninfante, Gargiulo per il roster di coach Medei e fa staffetta con l’altro palleggiatore, l’ormai ex capitano Luciano De Cecco passato a Modena.