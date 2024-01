Pallavolo, La Cucine Lube a caccia della semifinale di Coppa Italia

Dopo il successo in Superlega del 30 dicembre, la Cucine Lube torna alla Opiquad Arena di Monza per dare la caccia al pass per la Final Four di Coppa Italia

CIVITANOVA – Nemmeno il tempo di assaporare il gusto della vittoria contro un avversario tradizionalmente ostico per la Cucine Lube come la Mint Vero Volley Monza che ecco il replay.

Sabato 30 dicembre i cucinieri hanno espugnato il campo brianzolo 1-3 per la 1’ giornata di ritorno della Superlega mentre mercoledì 3 gennaio alle ore 20 la vittoria in gara unica vale il pass per la Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Il successo nell’ultimo turno del 2023 ha consentito alla Cucine Lube Civitanova di salire al quarto posto con 22 punti mentre Monza segue a 19 punti, in sesta posizione, superati sia dai cucinieri che dall’Allianz Milano vittoriosa a sorpresa contro Perugia.

Il Quadro dei Quarti prevede anche i match tra Itas Trentino e Rana Verona e quello tra Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano che si giocano sempre mercoledì ma alle 20.30.

Giovedì 4 gennaio alle ore 20.30 si completa il quadro delle ammesse alla Final Four con Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena

Il prossimo impegno in campionato sarà invece Sabato 6 gennaio alle ore 18 all’Eurosuole Forum contro la Pallavolo Padova pe il 2° turno di ritorno della Regular Season.

Per il DG Beppe Cormio, « la doppia sfida con Monza in SuperLega e Coppa Italia va interpretata con la mentalità da Play Off. Nel secondo match non dobbiamo fare i conti con la classifica, perché nei Quarti tutto è azzerato e chi vince passa. Gli unici ragionamenti da fare sono sull’ultima partita, cercare di capire cosa potrà cambiare l’avversario e riuscire ad adeguarsi. Dal punto di vista tattico la palla passa agli allenatori, dal punto di vista tecnico c’è da sperare che Monza sia generosa come l’altro giorno, ma ne dubito. Sabato la Mint Vero Volley ha inanellato errori al servizio che difficilmente ripeterà. Tra l’altro, nel faccia a faccia all’esordio della SuperLega fu proprio la battuta monzese a segnare l’incontro. Noi abbiamo il potenziale per battere anche una Monza più quadrata. Sarà un confronto equilibrato, così come l’ultima battaglia sportiva » .

La Cucine Lube nella sua storia ha vinto la Coppa Italia per 7 volte l’ultima nel 2021 nella finale di Bologna.