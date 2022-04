Pallavolo, la Corplast Corridonia è promossa in B1 Femminile

CORRIDONIA – Grazie a una seconda parte di stagione di sole vittorie la Corplast Edilvetri Corridonia conquista la promozione in Serie B1 con un turno di anticipo vincendo il girone L di B2.

Romani e compagne mettono in fila la dodicesima vittoria consecutiva grazie al 3-0 su Trani e acciuffano un obiettivo inseguito con perseveranza e caparbietà fin dal primo giorno di ritrovo.

Il risultato auspicato ma non atteso premia il grande lavoro di un gruppo ben costruito con elementi di categoria superiore come l’ex Lardini Elisa Rita e grande continuità di risultati.

Coach Messi e il suo staff hanno forgiato una mentalità e una cultura del lavoro che alla lunga hanno fatto la differenza rispetto alle altre contendenti per il salto di categoria. Sulle qualità tecniche e umane delle ragazze abbiamo sempre scommesso, sono loro le protagoniste assolute di questa giornata che rappresenta il coronamento di tanti sacrifici.

Il derby di sabato prossimo a Porto Potenza sarà una grande festa della pallavolo maceratese tra le due formazioni capaci di centrare con anticipo i propri obiettivi.

CORPLAST EDILVETRI – TRANI 3-0 (25-12, 25-22, 25-13)

CORPLAST EDILVETRI: Paparelli 2, Romani 9, Grilli 6, Partenio 11, Benedetti 12, Rita 15, Giorgi (L), Tassone (L), Lancioni, Bartolacci, Pioli, Colaianni, Mercanti.

Allenatore: Ciampechini – Diamanti

LAVINIA GROUP TRANI: Belviso 2, Montenegro 14, Di Leo 3, D’Ambra, Facendola 8, Miranda 3, Curci (L), Romano 2, Ndriollari, Gagliardi, Cozzolino. Allenatore: Mazzola

ARBITRI: Righi – Schino

In attesa della conclusione della B1 ma con la Volley Angels Porto San Giorgio già certa della retrocessione, la formazione di Messi potrebbe essere la 3’ formazione marchigiana in B1 anche se la Clementina è ancora in corsa per un posto nei playoff promozione.