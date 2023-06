Pallavolo, la Cbf Balducci riporta a Macerata Federica Stroppa

MACERATA – Federica Stroppa torna alla Cbf Balducci. E’ l’opposta bresciana l’ultimo tassello della squadra di Macerata. Elemento prezioso per conseguire la promozione nella stagione 21/22 sotto la guida di coach Paniconi, Stroppa ha accettato di tornare a Macerata proponendosi come alternativa di lusso. Allora si trattava dell’israeliana Malik passata nel frattempo a Brescia e quindi avversaria della Cbf Balducci, a vice della finlandese Korohnen, unica straniera del roster maceratese.

Stroppa e Masciullo rappresenteranno il doppio cambio nella diagonale palleggiatore-opposto utile sia come variante tattica e per sbloccare eventuali rotazioni poco fluide. Federica Stroppa ritrova Fiesoli e Bresciani con le quali ha condiviso la gioia del salto di categoria in un’annata storica per il club.

Il roster è quindi completo e prevede anche l’altro libero Morandini, le schiacciatrici Fiesoli, Bolzonetti, Quarchioni e Vittorini, le centrali Civitico, Mazzon e Busolini. Accanto a coach Saja ora resta da definire lo staff tecnico che guiderà una squadra giovane ma che ha già una discreta esperienza nella categoria e che punterà, almeno nelle intenzioni, ad un ruolo da protagonista nella prossima serie A2.

«Mi ha spinto a scegliere nuovamente il progetto della Cbf Balducci HR il fatto che sia una realtà che conosco e dove mi sono trovata molto bene» dice Federica Stroppa. «E’una realtà che sa lavorare con serietà e puntare in alto. Torno a Macerata con una maggiore consapevolezza di me stessa rispetto a quando sono arrivata due anni fa, con un po’ di esperienza in più nella categoria, avendo affrontato un campionato di alto livello in più. Tra i miei obiettivi personali vorrei dare il mio contributo e mettermi a disposizione per riuscire a raggiungere i traguardi importanti fissati dalla società, crescendo in un gruppo forte e continuando a migliorare, non tralasciando il divertimento che questo sport ha saputo sempre darmi».