Pallavolo, la Cbf Balducci riparte in A2 da coach Stefano Saja

In arrivo anche la palleggiatrice Bonelli che con il tecnico ex Trento ha ottenuto la promozione e la schiacciatrice Bolzonetti. Mancano pochi rincalzi per completare il roster. Squadra ambiziosa

MACERATA – Stefano Saja è il nuovo head coach della CBF Balducci HR Macerata. Sarà il tecnico lombardo, fresco vincitore dei playoff promozione in Serie A1 con Trento, a guidare le arancionere nelle prossime due stagioni: il Club maceratese e l’allenatore milanese hanno firmato un contratto biennale. La scelta della società arancionera per la nuova guida tecnica è ricaduta su un coach di grande esperienza e professionalità, che conosce molto bene il campionato di Serie A2 e si presenta sulla panchina della CBF Balducci HR con un risultato importantissimo appena conquistato, vale a dire la promozione in Serie A1.

Risolto il nodo del coach, la Cbf Balducci ha aggiunto altri due petali alla sua rosa ingaggiando la palleggiatrice Asia Bonelli promossa in A1 con Trento e la schiacciatrice Bolzonetti. Ecco gli ultimi colpi di mercato messi a segno dalla società arancionera che punta ad un veloce se non immediato ritorno in massima serie. Per questo ha scelto due atlete giovani ma di grande prospettiva.

La schiacciatrice Alessia Bolzonetti, lodigiana, classe 2002, 185 centimetri di altezza, ha siglato un contratto biennale con il Club maceratese. Arriva da una grande stagione con la maglia di San Giovanni in Marignano, formazione con cui ha sfiorato la promozione in A1 fermandosi soltanto in Gara 3 delle semifinali playoff. Per lei la leadership nella classifica dei servizi vincenti con 45 ace messi a segno in tutta la stagione, oltre a numeri molto importanti in attacco. «Macerata è una squadra ambiziosa che vuole puntare alla massima serie ed è quello che vorrei provare a conquistare anche io – spiega Alessia Bolzonetti – Sicuramente il progetto della società mi ha spinto ad accettare. Quindi sono molto contenta che voglia provare a raggiungere gli obiettivi con il mio contributo. Si tratta poi di un Club serio e ben organizzato, di cui tutti mi parlano bene: tutto ciò mi ha spinto a dire di sì».

L’altro innesto importantissimo è quello della regista titolare che sarà Asia Bonelli fresca di festeggiamenti per la promozione della A1 con Trento. Classe 2000 per 181 centimetri di altezza, il contratto prevede l’accordo per la stagione 2023/24 con un’opzione di rinnovo per il 2024/25. La regista comasca, assoluta protagonista della promozione in Serie A1 ottenuta pochi giorni fa con la maglia di Trento, vestirà così l’arancionero per provare a puntare ancora in alto con i colori della CBF Balducci HR. Oltre alla stagione appena conclusa, in cui ha magistralmente guidato la formazione trentina verso il salto nella massima serie, Asia Bonelli può vantare anche due preziose esperienze in Serie A1 con le maglie di Chieri (2021/22) e Busto Arsizio (2020/21) e un’altra in A2 a San Giovanni in Marignano (2019/20). La palleggiatrice arancionera è cresciuta nel prestigioso settore giovanile di Orago, allenata dal Prof. Bosetti e Franca Bardelli, genitori del nuovo direttore operativo arancionero Lucia Bosetti, società con cui ha disputato il campionato di Serie B1 per poi passare con le giovani di Novara in Serie B2 e successivamente all’Albese in B1, prima del grande salto in Serie A. Nella sua carriera ha anche vestito la maglia azzurra della Nazionale pre-juniores. Con gli ingaggi già annunciati di Korohnen, Civitico, Mazzon, Busolini, il ritorno di Bresciani e la conferma di Fiesoli e Quarchioni, si attende l’ufficializzazione di coach Saja e le ultime atlete che completeranno il roster.