Pallavolo, la Cbf Balducci pronta a tornare in campo

MACERATA – Domenica 23 gennaio comincerà ufficialmente l’anno sportivo per la Cbf Balducci Macerata che giocherà il primo match ufficiale del 2022 ospitando alle 17 il Tenaglia Altino tra le mura amiche. Dopo il rinvio della trasferta di San Giovanni in Marignano la squadra è pronta ad un testa-coda che in casa arancionera è molto temuto.

Coach Paniconi come vanno le cose?

«Non giochiamo dal 30 dicembre per i Quarti di Coppa Italia, quasi un mese, e sicuramente il ritmo partita ci mancherà. Ci siamo allenati bene e alla squadra non posso rimproverare certamente l’impegno».

Tra le novità ci sarà il ritorno di Polina Malik: è pronta?

«Polina ha subito l’infortunio al dito praticamente un girone fa. Sotto l’aspetto fisico e atletico ha lavorato tanto in questo periodo ed è in ottima forma ma chiaramente deve ritrovare il ritmo di gioco e la confidenza con la palla perché ha ripreso a lavorare con la squadra da circa una settimana».

In questo lungo stop avete puntato su Federica Stroppa. Conferma o sorpresa?

«Federica Stroppa in questi due mesi ha dimostrato di valere la categoria pur essendo all’esordio e per noi si è dimostrata la giocatrice di valore sulla quale abbiamo scommesso in estate. L’occasione di giocare con continuità è stata importante anche per lei perché ha dimostrato a sé stessa di poter stare a questo livello e l’autostima è molto importante per ogni giocatrice».

Ora si trova con due opposte pronte: chi giocherà contro Altino?

«Vedremo gli ultimi allenamenti e poi decideremo la soluzione migliore ma, in un periodo così complicato, avere la possibilità di scegliere almeno in un ruolo è un lusso non per molti».

Dall’altra parte del campo c’è un avversario che ha corretto l’assetto inserendo Eleonora Gatto, ex palleggiatrice della Clementina 2020, ma che è desolatamente ultima con zero punti e appena 4 set vinti.

Tre punti facili?

«Stiamo lavorando molto per ritrovare la linearità del nostro gioco evitando errori banali, elementi fondamentali per ottenere i tre punti in una partita contro un avversario che scenderà in campo con la leggerezza di avere poco da perdere. Vinceremo se lo meriteremo sul campo perché di certo l’avversario giocherà la sua partita al massimo e non ci regalerà nulla».

Intanto è arrivata la “bomba” di mercato del ritiro di Serena Ortolani. L’ex opposta della Nazionale e moglie e del coach della nostra Nazionale Davide Mazzanti ha annunciato il ritiro lasciando quindi la sua Omag San Giovanni in Marignano con la quale è protagonista nel girone A di A2 opposta proprio alla Cbf Balducci e con una finale di Coppa Italia da disputare. Chissà che la decisione non sia figlia di “dolci” novità.