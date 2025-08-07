Pallavolo, la Cbf Balducci ha un’altra Nazionale

La schiacciatrice Nicole Piomboni è stata convocata dalla Nazionale Italiana per i Mondiali under 21 in corso in Indonesia. Dopo l’infortunio di Farriol, in casa arancionera si sta con le dita incrociate

MACERATA – La Cbf Balducci annuncia che un’altra sua giocatrice inizia un’avventura con la Nazionale. Tra le azzurrine protagoniste del Mondiale Under 21 femminile scattato nella notte in Indonesia e che si concluderà il 17 agosto c’è anche la schiacciatrice Nicole Piomboni, classe 2005 e nuovo arrivo in casa CBF Balducci HR.

Per lei sarà la fase più attesa dell’estate, trascorsa tra settimane di allenamenti e test amichevoli. Ora è il momento di scendere in campo nell’importantissimo appuntamento che vedrà in scena le migliori selezioni giovanili del panorama internazionale. L’Italia Under 21 è stata protagonista di tre test match contro Giappone, Brasile e Turchia, vinti rispettivamente 3-1, 3-0 e 3-0.

Le azzurrine sono attese da un girone impegnativo nella prima fase (Pool C). L’esordio è in programma contro la Repubblica Ceca; seguiranno poi in ordine in match contro Algeria (8 agosto, ore 4), Polonia (9 agosto, ore 5), Egitto (11 agosto, ore 4) e Turchia, sfida di martedì 12 agosto (ore 5) che chiuderà dunque la prima fase della rassegna iridata. Tutti i match della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World.

Piomboni è l’unica schiacciatrice italiana del nuovo quartetto che sarà a disposizione di coach Lionetti per la stagione di A1 che va a cominciare. Le compagne di reparto sono la polacca Ornoch, la serba Kockarevic e la finlandese Kokkonen. Società e staff arancionere terranno le dita incrociate per tutta la manifestazione.

Dopo l’ingaggio della centrale statunitense Caroline Crawford, scelta per supplire alla defezione dell’argentina Farriol infortunata in Nazionale, in casa Cbf Balducci è lecito un pizzico di apprensione per questo surplus di impegni della propria atleta ma l’opportunità è grande e la convocazione dimostra le qualità che si riconoscono all’atleta