Pallavolo, la Cbf Balducci annuncia l’argentina Bulaich

MACERATA – La Cbf Balducci Hr Volley Macerata presenta la prima e probabilmente unica giocatrice non italiana del suo roster. La scelta è caduta sulla schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, classe 1997 per 178 centimetri di altezza.

Bulaich è quindi un volto nuovo come Decortes, Battista e Caruso che si aggiungono alle conferme di capitan Fiesoli, Bresciani, Bonelli, Morandini, Mazzon e Busolini. Per completare le 13 manca un altro centrale e un’altra schiacciatrice, probabilmente profili giovani, e la seconda palleggiatrice per costituire la coppia con Asia Bonelli che resterà la titolare del ruolo. Ai saluti anche Giorgia Quarchioni, unica marchigiana della squadra che ha vestito la maglia arancionera nelle ultime due stagioni: quella storica dell’esordio in Serie A1 e l’annata appena andata in archivio in Serie A2, conclusa con la partecipazione alla Semifinale playoff senza quasi mai essere chiamata a scendere in campo anche per via, nell’ultima stagione, di un infortunio al dito.

Bulaich un’atleta di grande esperienza anche a livello internazionale. Da anni veste la maglia albiceleste della Nazionale argentina e ha disputato le Olimpiadi di Tokyo e il campionato mondiale. Quest’estate sarà in campo con l’Argentina nella Challenger Cup Fivb a luglio nelle Filippine e nella Copa Panamericana ad agosto in Messico. A livello di Club, Daniela Bulaich è una vecchia conoscenza della serie A2 italiana e per lei sarà la quarta stagione consecutiva nel nostro campionato. In 3 stagioni tra Catania, Olbia e Albese Como dove è stata avversaria di valore della Cbf Balducci. Ha realizzato complessivamente 1.218 i punti messi a segno nella sua esperienza in Italia, risultando la seconda giocatrice nella speciale classifica dei realizzatori degli ultimi tre anni di A2. In precedenza, la schiacciatrice argentina ha giocato nel massimo campionato del suo Paese per tre stagioni con il San Lorenzo e prima ancora con il Boca Juniors, Club con il quale è cresciuta nel settore giovanile. L’innesto di Bulaich rappresenta una valida alternativa per coach Lionetti alla coppia di schiacciatrici Fiesoli-Battista offrendo una carta preziosa anche sotto l’aspetto tattico. L’argentina potrebbe trovare spazio in campo anche laddove il tecnico decidesse di avvicendare l’opposta Decortes impiegando Battista nel ruolo per un assetto con le schiacciatrici che conferma la qualità del roster a disposizione e che rafforza la convinzione che la Cbf Balducci sia stata costruita per recitare un ruolo di assoluta protagonista nella prossima A2.

«Sono molto felice di poter giocare in Italia per un’altra stagione, la mia quarta consecutiva – queste le prime parole di Daniela Bulaich da schiacciatrice arancionera – soprattutto in una società ambiziosa come la CBF Balducci HR Macerata. Ho ottime sensazioni, sento che sarà una bella sfida, ci aspetta un campionato lungo e molto duro ma proveremo a fare il massimo. Speriamo di poter fare una grande stagione, con il supporto dei tifosi che so ci sono sempre molto vicini. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in arancionero».