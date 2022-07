Pallavolo, Juantorena lascia la Lube: «Offerta irrinunciabile»

A roster chiuso e campagna abbonamenti aperta il capitano lascia la squadra per una formazione estera non ufficialmente dichiarata. Zaytzev giocherà in 4 o arriverà un nuovo schiacciatore?

CIVITANOVA – Ancora una bomba in uscita nel mercato Lube e dopo aver salutato Simon e Lucarelli anche il capitano Osmany Juantorena lascia la squadra.

Dopo 7 stagioni l’hombre non vestirà più la casacca n.5 dei cucinieri.

La motivazione l’ha spiegata lo stesso Juantorena in un videomessaggio sui social. Si tratta di un’offerta irrinunciabile da una squadra straniera. A 37 anni l’ormai ex capitano sveste la divisa e firma l’ultimo contratto pesante della sua carriera.

E dire che le premesse erano differenti: dopo un’annata densa di difficoltà fisiche, l’imminente stagione sportiva era stata presentata come quella del riscatto per l’italo-cubano.

Le ipotesi ora sono due: tornare sul mercato per cercare un sostituto o dirottare Ivan Zaytzev nel ruolo di schiacciatore dopo che il tira-molla sulla permanenza del biondo umbro con due anni di contratto si era conclusa con la conferma. Nel ruolo di opposto il prescelto per la maglia da titolare sembra essere Gabi Garcia.

Per i tifosi è un fulmine a ciel sereno. Il Club ha deciso di rispettare la volontà dell’atleta, che con i colori del team marchigiano ha alzato al cielo numerosi trofei: un Mondiale per Club (2019), una Champions League (2019), quattro Scudetti (2017, 2019, 2021, 2022) e tre Coppe Italia (2017, 2020, 2021).

Ecco le parole dellos tesso Juantorena: «Non è facile separarmi da questi colori, ma ho fatto una scelta per me e la mia famiglia. Alla mia età certe offerte non si rifiutano. Ringrazio proprietà, dirigenza e staff per aver compreso la mia esigenza. Resterò il primo dei tifosi Lube e molto presto i supporter mi troveranno al loro fianco a sostenere la squadra. Se chiudo gli occhi e penso alla mia storia con questa maglia provo tantissime emozioni anche perché tutti i trofei hanno un sapore particolare, compreso l’ultimo Scudetto, ma il mio cuore batte più forte ogni volta che ricordo la Finale di Champions League a Berlino, quando abbiamo battuto in rimonta lo Zenit! Fu un sogno abbracciare subito la mia famiglia e far festa con i tifosi in Germania. Sono certo che la nuova Lube giovane e talentuosa regalerà altre soddisfazioni ai Predators! Mi raccomando, sostenete i ragazzi!».

La reazione del dg Beppe Cormio: «L’addio di Osmany sorprenderà tutti e ha sorpreso anche noi! Avevamo già chiuso la nostra campagna acquisti, ma nel pomeriggio di venerdì scorso il nostro capitano ha ricevuto un’offerta molto importante e irrinunciabile dall’estero. Aveva già manifestato l’idea che in caso di proposte clamorose ci avrebbe chiesto la cessione nonostante l’anno di contratto, così è stato. Non ci ha fatto piacere e io personalmente, per il grande legame con “Os”, non l’ho digerita subito. La sua volontà legata a un treno che passa una volta sola a 37 anni andava comunque assecondata. Accettiamo a malincuore, ma c’è da dire che questo campione ha dato tanto per realizzare una grande catena di successi durante i sette anni in biancorosso. Siamo arrivati a un accordo e, purtroppo, Juantorena non giocherà con noi, ma gli auguriamo che i suoi sogni si realizzino. Sono convinto che non gli farà piacere lasciare Civitanova, ma ci teniamo che sia felice! Non ci faremo trovare impreparati, anticiperemo di uno o due anni un progetto già pianificato e ci presenteremo al via della nuova SuperLega con roster giovane e di qualità. Ci sono cavilli da risolvere per un nuovo schiacciatore, ma nel weekend saprete tutto!».