TOKYO – Brutto risveglio per l’Italvolley rosa che, dopo aver perso sabato con la Cina, assapora l’amaro della sconfitta anche nel match con gli Usa per 2-3.

La sconfitta costa il primo posto nel girone e quindi, per i quarti, si deve affidare al sorteggio. Infatti come nel torneo maschile, tra le seconde e le terze c’è il sorteggio e, all’Italia, potrebbe toccare la sempre temibile Serbia campione nel mondo. L’alternativa sarebbe probabilmente la ben più abbordabile Corea del Sud ma il campanello d’allarme in casa azzurra è suonato forte e chiaro.

E dire che la partita si era messa bene per la squadra del tecnico marchigiano contro gli Stati Uniti che non hanno potuto schierare Thompson, infortunata nella gara con la Russia. Le azzurre partono forte e lavorano bene sul muro-difesa. La partita sembra in controllo e, avanti 2-1, la strada sembra quella che porta ai 3 punti e al successo nel girone ma l’istinto killer latita, gli errori crescono e gli Usa rimontano e vincono nonostante l’uscita per infortunio della palleggiatrice Poulter sostituita da Hancock: entrambe giocano in Italia.

Coach Mazzanti le ha provate tutte cercando soluzioni in panchina inserendo Orro, Chirichella e Sylla ma senza risultati concreti. Il tie-break parte male per l’azzurro: 6-3 e finisce peggio con Egonu capace di realizzare solo 2 punti nel set decisivo e subire il mani-out che chiude il match sul 12-15.

Italia-Usa 2-3

(25-21, 16-25, 27-25, 16-25, 12-15)

Questa sera il sorteggio al termine dell’ultima partita, per gli abbinamenti. I quarti sono in programma mercoledì 4 agosto in orario da definire