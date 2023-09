Pallavolo, l’Italvolley Maschile a caccia del pass olimpico

ROMA – Dopo la mezza delusione dell’argento Europeo, la nazionale maschile di pallavolo è in Brasile per affrontare il torneo preolimpico e provare a fare meglio delle ragazze di Mazzanti.

L’esordio è fissato per oggi alle 18.30 contro la Repubblica Ceca con diretta su Sky Sport Max. Il CT De Giorgi tornerà nell’impianto che 33 anni fa lo vide conquistare assieme ai proprio compagni il primo mondiale per l’Italia. Un tuffo nel passato, dunque, con tanti bei ricordi: « Ieri rientrare al Maracanazinho è stata una grandissima emozione – ha dichiarato – anche il rivivere alcune sensazioni come il passaggio negli spogliatoi è stato qualcosa di davvero bello, mi sono passate per la testa tante cose. Ora ci sono i seggiolini, quindi, è probabile che la capienza sia un po’ diminuita. Certo se poi qualcuno all’epoca mi avesse detto che sarei tornato qui dopo tutto questo tempo da campione del mondo, ma come commissario tecnico, non ci avrei creduto. È stato quindi un grandissimo piacere » .

Tornando al presente, per il CT « ci aspetta questo impegno del quale credo sia inutile sottolineare l’importanza dato che qualifica ai Giochi. È un torneo un po’ particolare sia perché arriva al termine di una stagione ricca di impegni tra i quali un Europeo molto dispendioso sia perché si giocheranno tante partite, quasi tutte consecutive, che rappresenteranno sette finali come già avuto modo di sottolineare Giannelli; ogni partita sarà a sé e andrà affrontata con grande attenzione, concentrazione e intensità. Ci sarà bisogno di tutta la squadra, di tutti i ragazzi perché i tempi di gioco e di recupero saranno veloci » . La formula prevede tre gironi (A in Brasile, B in Giappone, C in Cina) al termine dei quali le prime due classificate di ciascun raggruppamento (sei in totale) raggiungeranno la Francia già qualificata di diritto in quanto Paese Ospitante. Le squadre giocheranno con la formula del round robin.

Gli azzurri convocati sono:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti.

Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

I gironi di qualificazione a Parigi 2024

Pool A (Rio de Janeiro, Brasile):

Brasile, Italia, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar.

Pool B (Tokyo, Giappone):

Giappone, Stati Uniti, Slovenia, Serbia, Turchia, Tunisia, Egitto, Finlandia.

Pool C (Xi’an, Cina):

Cina, Polonia, Argentina, Olanda, Canada, Messico, Belgio, Bulgaria.

Il calendario degli azzurri:

30 settembre Italia-Repubblica Ceca ore 18.30;

1 ottobre Italia-Qatar ore 22;

3 ottobre Italia-Ucraina ore 22;

4 ottobre Italia-Germania ore 18.30;

6 ottobre Italia-Iran ore 18.30;

7 ottobre Italia-Cuba ore 18.30;

8 ottobre Italia-Brasile ore 15;