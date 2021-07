Pallavolo, la Nazionale Femminile cede alla Cina

TOKYO – Nel match da dentro-fuori la Cina trova l’acuto e batte l’Italia di coach Mazzanti alla prima sconfitta dopo 3 vittorie. Le azzurre restano al primo posto in classifica con 9 punti ma ora l’ultimo turno sarà decisivo per definire la classifica finale che determinerà gli accoppiamenti ai quarti di finale.

L’Italia se la vedrà con gli Usa che hanno un punto meno di Sylla e compagne a pari con la Russia. con in palio punti pesanti per tutti anche se l’Italvolley è già certa della qualificazione. Seguono la Turchia a 7, Cina a 4 e chiude l’Argentina a 0 già eliminata. Nell’altro girone domina il Brasile con 11 davanti alla Serbia a 9, Corea del Sud a 7, Rep. Dominicana 5, Giappone 4, Kenya 0.

Match meno brillante del solito di Egonu e compagne che hanno sofferto la battuta cinese. Mazzanti si è affidato al consueto schieramento che prevede la diagonale Malinov-Egonu, Danesi e Fahr le centrali, Bosetti e Pietrini i martelli e naturalmente De Gennaro libero. La Cina, scesa in campo con la consapevolezza di essere già eliminata prima ancora di giocare, è stata schierata con Yao in palleggio, Gong opposto, Yuan e Wang centrali, Zhang e Li schiacciatrici, Wang libero.

Coach Mazzanti ha avvicendato Pietrini con Sylla ma il 1’ set è stato deciso proprio dal turno in battuta che ha scavato un solco irrecuperabile.

Vinto il parziale le asiatiche hanno preso fiducia mentre l’Italia ha continuato a faticare cedendo il secondo set rincorrendo le avversarie. Il tecnico di Marotta, come nel primo set, ha provato a cambiare le interpreti senza riuscire a ricevere dalle sue ragazze la reazione che cercava.

Nel 3’ set c’era maggiore equilibrio e l’Italia guadagnava un set point sul 24-23. Un minibreak di 3-0 con gli errori in attacco di Egonu e Pietrini consegnavano il match alle cinesi lasciando non poco amaro in bocca alle nostre ragazze. Italia da rivedere.

ITALIA – CINA 0-3 (Cina (21-25, 20-25, 24-26)

L’Italia chiuderà la sua fase preliminare con il match contro gli Stati Uniti lunedì 2 agosto alle ore 11.05 locali (le 4.05 nella mattina italiana)