Pallavolo, l’Italia di Mazzanti parte bene al Mondiale

Tutto facile all’esordio nel Mondiale con il successo contro il Camerun per 3-0, ora la seconda partita del girone eliminatorio. Soddisfatto il coach di Marotta per la prestazione e l'attenzione delle azzurre

ARNHEM (Olanda) – Senza sottovalutare l’avversario ma senza sprecare più energie fisiche e mentali del necessario l’Italia ha bagnato l’esordio al Mondiale di volley femminile con un successo netto per 3-0 contro il Camerun in un’ora di gioco.

Per la squadra di coach Mazzanti, sestetto titolare in campo con l’unica eccezione di capitan Sylla che ha rimpiazzato la convalescente Pietrini.

La scelta è caduta infatti su Orro in regia in diagonale a Egonu, Bosetti e Sylla schiacciatrici, Chirichella e Danesi neo compagne di squadra a Novara con De Gennaro libero.

Emblematico il timeout già nel 1’ set del coach ospite che ha detto alle sue ragazze: «Giochiamo contro una squadra molto più forte di noi ma cerchiamo di fare del nostro meglio».

Questa Italia campione d’Europa in carica fa paura a tanti ma deve soprattutto continuare a fare il suo gioco perché le insidie sono dietro l’angolo. Lo sa bene un top team come quello della Turchia allenata dal coach italiano Giovanni Guidetti che ha perso al tiebreak contro la Thailandia. Bene invece Olanda e Croazia vittoriose all’esordio come le azzurre del coach di Marotta.

La seconda partita è in programma lunedì 26 settembre alle 18 con Portorico e poi martedì 27 col Belgio. Giovedì 29 c’è il Kenya per chiudere con l’Olanda domenica 2 ottobre.

Nel dopogara coach Mazzanti ha detti: «Abbiamo rotto il ghiaccio e volevamo dare qualità da subito. Il primo obiettivo è dare subito qualità, per lunghi tratti ci siamo riusciti anche se la partita non ci aiutava a farlo».

Intanto stasera 25 settembre saranno Italia e Polonia a giocare la finale che assegnerà la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 maschile. Si gioca alle 20 al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano (TE) e gli azzurrini ritroveranno sul proprio cammino la formazione polacca già incontrata nella fase a gironi e battuta per 3-0. In campo anche i due giocatori della Cucine Lube, Penna e Ambrose.